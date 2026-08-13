XRP Kurs 11. August 2026, warum XRP erstmals seit November 2024 unter 1,04 Dollar schließt

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XRP hat am Sonntag den tiefsten Wochenschluss seit fast zwei Jahren markiert und dabei die Unterstützung bei 1,04 Dollar verloren. Diese Linie hatte seit November 2024 jede einzelne Woche gehalten. Der XRP Kurs steht am 11. August bei 1,02 Dollar und gibt binnen 24 Stunden rund 1,5 Prozent ab. Die Zuflüsse in die amerikanischen Fonds sind in derselben Woche um 93 Prozent eingebrochen. Große Wallets nehmen trotzdem täglich mehr als 10 Millionen XRP von den Börsen. Polymarket sieht inzwischen 65 Prozent Wahrscheinlichkeit für einen Fall unter 1,00 Dollar bis Monatsende. Die folgenden Zahlen zeigen, wer hier gegen wen kauft.

XRP Kurs kämpft um die Marke von 1,00 Dollar, während die Fonds ihre Zuflüsse verlieren

Der XRP Kurs notiert bei 1,02 Dollar und liegt damit direkt über der letzten Auffanglinie, wie crypto.news berichtet. Vom Januarhoch bei 3,40 Dollar hat der Coin mehr als 65 Prozent verloren. Ein Bruch unter 1,00 Dollar öffnet den Bereich um 0,94 Dollar. Nach oben wirkt der 50 Tage Wert bei 1,09 Dollar als Deckel, wie CoinLore zeigt.

Die sieben Spot Fonds nahmen in der Woche bis zum 8. August nur 1,01 Millionen Dollar auf, nach 14,86 Millionen. Das ist ein Rückgang von 93 Prozent bei rund einer Milliarde Dollar verwaltetem Vermögen. Zugleich stammen 91 Prozent der XRP Abflüsse von Binance aus Wallets großer Halter, der höchste Anteil seit 2024.

Der CLARITY Act wird erst am 15. September abgestimmt, und Polymarket gibt ihm 16 Prozent Erfolgschance. Standard Chartered hält am Ziel von 8 Dollar fest, knüpft es aber an Zuflüsse, die fehlen. Bei 62 Milliarden Dollar Marktwert braucht jede Verdopplung enorme Summen, und genau das schiebt einen Teil des Geldes woandershin.

Warum dieselben Wallets Pepeto kaufen, während der XRP Kurs unter 1,04 Dollar rutscht

91 Prozent der XRP Abflüsse stammen von großen Haltern, und dieses Muster endet nicht bei XRP. Dasselbe Geld sucht Einstiege, bei denen der Preis noch feststeht, bevor eine Börse ihn neu setzt. Genau dort steht Pepeto.

Was Pepeto von jedem anderen Meme-Token trennt, ist die laufende Infrastruktur im Hintergrund. Das Projekt betreibt eine Cross-Chain-Bridge, mit der Token kostenlos von einer Blockchain auf die nächste wandern. Ein Risikoprüfer bewertet jeden Handel, bevor er ausgeführt wird, und gibt Haltern ein klares Bild davon, was sie kaufen. Pepeto steht derzeit im Vorverkauf und hat mehr als 10,38 Millionen US-Dollar von Wallets gesichert, die den Abstand zwischen dem Einstieg und dem späteren Börsenkurs ausrechnen. Gebaut hat das Projekt ein früherer Binance Experte, und das zählt, weil der Handelsplatz von jemandem stammt, der Plattformen mit hohem Volumen kennt.

Die Pepeto-Website zeigt, wie sich der Vorverkauf Stufe für Stufe füllt, wobei jede Runde mehr Kapital anzieht als die vorherige. Die Cross-Chain-Bridge löst das Problem von Token, die auf einer Kette festhängen, weil Halter ihre Werte in Sekunden verschieben. Der Risikoprüfer nimmt das Raten heraus, weil er die Gefahrenstufe eines Handels vorab anzeigt. Diese Werkzeuge existieren und arbeiten heute, was Pepeto vor Meme-Coins stellt, die mit nichts als einem Token und einem Versprechen starten.

Vor der Öffnung des Vorverkaufs hat SolidProof eine vollständige Prüfung des Vertrags durchgeführt, weshalb dieser Einstieg als sicher gilt. Käufer bekommen einen bestätigten Nachweis, dass der Code genau das tut, was das Team angibt. Die Gesamtmenge liegt bei 420 Billionen Token, und der Preis von 0,000000188 US-Dollar je Token ist der einzige Einstieg vor der erwarteten Notierung an Binance, die danach einen völlig neuen Preis setzt. Dieser Vorverkauf läuft auf der Pepeto-Website weiter, während der XRP Kurs seitwärts arbeitet und das Fenster für den Einstieg offen bleibt.

Fazit

Der XRP Kurs bleibt an 1,00 Dollar und an einen Termin im September gebunden. Pepeto hängt an keiner Abstimmung und startet bei einem Bruchteil davon. Mehr als 10,38 Millionen US-Dollar sind zusammengekommen, während im Markt große Angst herrschte, und dieses Kapital zeigt, wer früher gerechnet hat als die Masse. Die Geschichte von PEPE und FLOKI zeigt, dass Meme-Coins mit genug Zugkraft Milliardenbewertungen erreichen, und ein früherer Binance Experte hat Pepeto mit Bridge, Risikoprüfer und erwarteter Notierung entworfen. Frühe Käufer erfolgreicher Vorverkäufe sagen am Ende alle dasselbe, dass sie beim offenen Einstieg gern mehr eingesetzt hätten, statt die Gewinne von außen zu beobachten. Wer diesen Vorverkauf verpasst, denkt lange daran, denn der Einstieg wartet nicht.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie lautet die Prognose für den XRP Kurs im August 2026?

Der XRP Kurs dürfte zwischen 0,94 und 1,09 Dollar pendeln. Entscheidend sind die 1,00 Dollar Marke und der CLARITY Act am 15. September.

Warum zieht Pepeto während der Marktschwäche Kapital an?

Pepeto bietet einen festen Einstieg im Vorverkauf mit einer Cross-Chain-Bridge und einem Risikoprüfer, alles geprüft durch SolidProof. Mehr als 10,38 Millionen US-Dollar stehen bereits im Vorverkauf, nachzulesen auf der offiziellen Pepeto-Website.