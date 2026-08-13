JPMorgan gerät ins Schwärmen: Nicht Meta, Reddit oder Snap: Hier spielt die Social-Media-Musik

3,2 Milliarden Dollar Cash, rasant wachsendes Werbegeschäft und eine Ausschüttung, die aufhorchen lässt: JPMorgan gerät ins Schwärmen und hebt das Kursziel für diesen Social-Media-Wert drastisch an.Da staunen Meta, Reddit und Snap nicht schlecht. Während alle drei Aktien seit Jahresanfang zwischen 30 bis 8 Prozent im Minus liegen, läuft ihnen ein eher unbekannter Konzern aus Singapur der Rang ab. Die Rede ist von Joyy. Nach einem Plus von 36 Prozent im Jahr 2025, liegt der Kurs seit dem ersten Januar erneut um etwas mehr als 16 Prozent im Plus. Hinter Joyy verstecken sich Bigo Live, Likee und Hago. Groß geworden ist der Konzern vor allen Dingen durch Live-Streamimng. Mittleweile stellt er …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran