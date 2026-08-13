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Markus Weingran
13.08.2026 06:27 Uhr
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JPMorgan gerät ins Schwärmen: Nicht Meta, Reddit oder Snap: Hier spielt die Social-Media-Musik

3,2 Milliarden Dollar Cash, rasant wachsendes Werbegeschäft und eine Ausschüttung, die aufhorchen lässt: JPMorgan gerät ins Schwärmen und hebt das Kursziel für diesen Social-Media-Wert drastisch an.Da staunen Meta, Reddit und Snap nicht schlecht. Während alle drei Aktien seit Jahresanfang zwischen 30 bis 8 Prozent im Minus liegen, läuft ihnen ein eher unbekannter Konzern aus Singapur der Rang ab. Die Rede ist von Joyy. Nach einem Plus von 36 Prozent im Jahr 2025, liegt der Kurs seit dem ersten Januar erneut um etwas mehr als 16 Prozent im Plus. Hinter Joyy verstecken sich Bigo Live, Likee und Hago. Groß geworden ist der Konzern vor allen Dingen durch Live-Streamimng. Mittleweile stellt er …

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© 2026 Markus Weingran
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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