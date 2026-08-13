Berlin/Kabul (ots) -Während sich die Machtübernahme der Taliban zum fünften Mal jährt, haben Millionen Kinder nicht genug zu essen und sind mangelernährt. Aktuell sind 3,7 Millionen Kinder unter fünf Jahren von akuter Mangelernährung betroffen - fast jedes zehnte Kind dieser Altersgruppe. Gleichzeitig führen drastische Kürzungen internationaler Hilfsgelder dazu, dass lebensrettende Gesundheitsdienste wegfallen und immer mehr Familien ohne medizinische Versorgung zurückbleiben.Während die Not wächst, bricht die Hilfe weg: Die Zahl der akut mangelernährten Kinder unter fünf Jahren ist seit 2022 um 14 Prozent gestiegen. Zugleich ist die Finanzierung der humanitären Hilfe für Afghanistan um mehr als zwei Drittel gesunken. Für das Jahr 2026 sind lediglich rund 390 Millionen Euro der benötigten 1,48 Milliarden Euro an Hilfsgeldern zugesagt, was einer Finanzierungslücke von fast 74 Prozent entspricht. Die Folgen sind bereits deutlich spürbar: Fast 600 Gesundheitseinrichtungen mussten ihren Betrieb einstellen oder vorübergehend schließen. Rund vier Millionen Menschen können dadurch nicht mehr medizinisch versorgt werden, etwa die Hälfte von ihnen sind Kinder."Die Welt darf nicht wegsehen, während immer mehr Kinder in Afghanistan an Mangelernährung leiden", sagt Shagufa Abdul von Save the Children in Afghanistan. "Hunger, Vertreibung, Wetterextreme und Armut treffen Millionen Familien gleichzeitig. Es braucht dringend zusätzliche finanzielle Mittel und langfristige Unterstützung, um das Leben, die Rechte und die Zukunft von Kindern zu schützen."Infolge der Hilfskürzungen haben bereits rund 700.000 Menschen den Zugang zu Save the Childrens medizinischer Grundversorgung verloren - darunter 140.000 Kinder unter fünf Jahren. Mit kurzfristigen Finanzierungen konnte die Kinderrechtsorganisation 14 Kliniken weiter betreiben und damit die medizinische Versorgung in einigen der entlegensten Regionen Afghanistans aufrechterhalten. Doch wie lange dies noch möglich ist, bleibt ungewiss.In einer abgelegenen Bergregion im Norden Afghanistans ist Save the Children der einzige Gesundheitsdienstleister für rund 10.000 Menschen. In der Klinik werden täglich mehr als 100 Patient*innen behandelt, von denen einige bis zu drei Stunden zu Fuß zurücklegen. Zu ihnen gehört die 35-jährige Sama*, die mit ihrem Mann und ihren sieben Kindern in der Region lebt. Als ihr neun Monate alter Sohn Mustafa* an Mangelernährung litt, wurde er in der Klinik von Save the Children behandelt. Ohne rechtzeitige Hilfe hätte seine Erkrankung lebensbedrohlich werden können.Shagufa Abdul warnt vor den langfristigen Folgen der Versorgungslücken: "Kinder können sich von akuter Mangelernährung erholen, wenn sie rechtzeitig behandelt werden. Doch diese Hilfe muss verfügbar bleiben. Die Schließung von Kliniken gefährdet das Leben von Kindern. Bleiben Kinder über längere Zeit krank oder mangelernährt, verpassen sie oft die Schule. Mit jedem verpassten Schuljahr steigt das Risiko von Kinderarbeit. So droht ein Teufelskreis zu entstehen, der die Perspektiven einer ganzen Generation beeinträchtigt."Save the Children ist seit 1976 in Afghanistan tätig. Die Kinderrechtsorganisation setzt derzeit Programme in neun Provinzen um und arbeitet mit Partnerorganisationen in weiteren elf Provinzen zusammen. Die Programme umfassen Gesundheitsversorgung, Ernährung, Bildung, Kinderschutz sowie Wasser-, Sanitär- und Hygienedienste. Zudem werden Familien bei der Sicherung des Lebensunterhalts unterstützt. Allein im vergangenen Jahr erreichte Save the Children mehr als zwei Millionen Menschen in Afghanistan, fast die Hälfte davon Kinder. Rund 5.000 Kinder wurden erfolgreich wegen schwerer akuter Mangelernährung behandelt. In den von Save the Children betriebenen Kliniken wurden insgesamt 1,4 Millionen Menschen unterstützt.* Name zum Schutz geändertÜber Save the ChildrenIm Nachkriegsjahr 1919 gründete die britische Sozialreformerin und Kinderrechtlerin Eglantyne Jebb Save the Children, um Kinder in Deutschland und Österreich vor dem Hungertod zu retten. Heute ist die inzwischen größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt in rund 100 Ländern tätig. Save the Children setzt sich ein für Kinder in Kriegen, Konflikten und Katastrophen. Für eine Welt, die die Rechte der Kinder achtet, in der alle Kinder gesund und sicher leben sowie frei und selbstbestimmt aufwachsen und lernen können - seit über 100 Jahren.Pressekontakt:Save the Children Deutschland e.V.PressestelleTel.: +49 (0)30 - 27 59 59 79 - 226Mail: presse@savethechildren.deOriginal-Content von: Save the Children Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106106/6332328