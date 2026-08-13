DJ ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 21. September
DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 13. August in Kraft:
=== + SDAX NEUAUFNAHME OHB HERAUSNAHME Klöckner & Co ===
Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft:
=== + SMI Aufnahme - Galderma - Sandoz HERAUSNAHME - Kühne + Nagel - Swisscom ===
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DJG/gos/ros/cln
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August 13, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)
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