Ein etablierter Technologiekonzern, von den Zweiflern längst abgeschrieben - und doch zeigen die aktuellen Zahlen ein ganz anderes Bild. Während der Markt noch skeptisch ist, mehren sich die Signale für eine echte Trendwende: zu Recht unser Turbo der Woche.Kaum ein Wert hat unter der aktuellen Branchenskepsis so gelitten wie dieser einstige Börsenliebling. Die Story vom "Verlierer der Zukunft" klang plausibel - bis die jüngsten Quartalszahlen kamen. Die operative Entwicklung überrascht positiv, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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