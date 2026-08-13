EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Fabasoft AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Fabasoft AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q1 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Quartalsbericht Q1
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_3_Monatsbericht_2026_2027.pdf
Sprache: Englisch
Ort: https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_3_Monthsreport_2026_2027.pdf
13.08.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fabasoft AG
|Honauerstraße 4
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|www.fabasoft.com
|LEI Code:
|391200WHND7OZEFNNL77
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, München, Hamburg, Düsseldorf
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2381992 13.08.2026 CET/CEST
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