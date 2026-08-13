Litecoin Prognose am 12. August 2026: LTC klebt am Jahrestief, das Volumen bricht weg

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Litecoin kostet am 12. August 2026 rund 45,26 US-Dollar und steht damit nur 10,8 Prozent über dem Zwölfmonatstief von 40,85 US-Dollar. Vom Hoch bei 130,97 US-Dollar aus dem August 2025 trennen den Kurs dagegen ganze 65,4 Prozent. Ist ein Kurs dicht über dem Jahrestief ein günstiger Einstieg oder nur die nächste Stufe nach unten? Die Antwort steckt weniger in der Technik als in der Nachfrage, und die ist derzeit dünn. Das Handelsvolumen liegt rund ein Drittel unter dem Monatsschnitt, während der Kurs seit Wochen kaum aus seiner engen Spanne herauskommt. Was jede Litecoin Prognose daraus ableiten muss, zeigen die Zahlen der vergangenen 24 Stunden.

Litecoin Prognose im August 2026, die Zahlen hinter dem Seitwärtsmarkt

Der Litecoin Kurs bewegt sich seit Wochen in einer Zone, die er kaum verlässt. Über sieben Tage steht ein Plus von 0,71 Prozent, die Tagesschlusskurse lagen zwischen 45,11 und 45,98 US-Dollar. Auf Jahressicht steht laut CryptoTicker ein Minus von 62,5 Prozent, über 30 Tage dagegen ein Plus von 3,4 Prozent. Der Abwärtsdruck bei LTC hat nachgelassen, ohne dass daraus eine tragfähige Gegenbewegung geworden wäre.

Drei Marken ordnen die Lage. Die Unterstützung liegt beim Zwölfmonatstief von 40,85 US-Dollar vom 26. Juni, die aktuelle Zone markiert der 50-Tage-Durchschnitt bei 45,68 US-Dollar. Darüber wartet die 200-Tage-Marke bei 56,45 US-Dollar, dazwischen liegt kein nennenswerter Widerstand. Auf der Angebotsseite sind rund 92 Prozent der maximal 84 Millionen Litecoin ausgegeben, und die nächste Halbierung folgt 2027. In 24 Stunden wechselten Litecoin für rund 138 Millionen US-Dollar den Besitzer, bei einem Monatsschnitt von etwa 202 Millionen.

Laut CoinMarketCap verteidigte LTC am 10. August die Marke von 45,71 US-Dollar, Analysten nennen 46,42 und 47,60 US-Dollar als nächste Ziele. Dieselbe Auswertung führt Litecoin unter den Werten mit dem schwächsten Ausblick für den Rest des Jahres, weil eine neue Wachstumsgeschichte fehlt. Selbst das freundliche Szenario bedeutet damit einen Zuwachs im einstelligen Prozentbereich, gemessen an einer Marktkapitalisierung von 3,51 Milliarden US-Dollar. Genau diese Größe ist das Problem, denn sie deckelt jede Bewegung, bevor sie beginnt.

Wo eine Litecoin Prognose an Grenzen stößt, beginnt Pepeto

Eine Marktkapitalisierung von 3,51 Milliarden US-Dollar lässt keine zweistelligen Sprünge mehr zu, und genau dort setzt Pepeto an. Während Litecoin um wenige Dollar Erholung kämpft, füllt sich hier ein Presale, für den noch keine Börse einen Preis gestellt hat. Der Unterschied liegt nicht im Marketing, sondern in dem, was bereits gebaut, geprüft und im Betrieb ist.

Die Infrastruktur, die in diesem Presale steckt, unterscheidet ihn vom Rest des Zyklus. Die Cross-Chain-Bridge bringt Kapital unversehrt über jede Kette, die sie berührt. Auf der anderen Seite arbeitet eine Swap-Engine, die auf null Kosten ausgelegt ist und keinen einzigen Dollar an Handelsgebühren verliert. Jede Position, die eine Kette wechselt, und jeder Trade, der danach ausgeführt wird, behält seinen vollen Wert von Anfang bis Ende. Die Werkzeuge laufen also längst, bevor der Tag des Listings überhaupt kommt.

Genau darin liegt der Unterschied zu den meisten anderen Presales dieses Zyklus. Die Menschen hinter dem Projekt haben schon einmal bewiesen, dass sie ein Produkt tatsächlich ausliefern. Der Mitgründer des ursprünglichen Pepe-Coins führt das Projekt an, und ein früherer Binance-Experte baut die Börsenebene darunter. Der Presale gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Code geprüft und verifiziert hat, bevor der Verkauf überhaupt geöffnet wurde.

Ein fest begrenztes Angebot von 420 Billionen Token legt die Ökonomie des Projekts von Anfang an fest. Der Presale-Preis von 0,000000188 US-Dollar öffnet dabei ein Fenster zwischen heute und einem erwarteten Listing bei Binance. Über 10,38 Millionen US-Dollar sind bereits durch den Pepeto-Presale geflossen. Die Wallets, die zuerst dabei waren, halten längst Positionen zu einem Preis, den es am Tag des Listings nicht mehr gibt.

Fazit

Jede Litecoin Prognose in diesem August beschreibt dieselbe Lage, einen Kurs dicht über dem Jahrestief und ein Volumen, das nicht mitzieht. Auf der einen Seite steht ein Zuwachs im einstelligen Prozentbereich, auf der anderen ein Presale-Preis, den bisher keine Börse gestellt hat. 10,38 Millionen US-Dollar sind dort bereits eingesammelt, während der Markt noch auf den nächsten Litecoin-Chart schaut. Die Einstiege, aus denen später die bekannten Geschichten wurden, waren damals nie offensichtlich. Wer jetzt einsteigt, zahlt einen Preis, den es nach dem Listing nicht mehr gibt, und wer erst danach aufmerksam wird, kann diesen Platz nicht mehr einnehmen. Dieses Fenster steht noch offen, und es schließt sich so, wie sich jedes frühe Fenster vor ihm geschlossen hat.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Welcher Presale fällt im aktuellen Marktzyklus auf?

Pepeto fällt mit einer Cross-Chain-Bridge, einer Swap-Engine ohne Gebühren, einem SolidProof-Audit und über 10,38 Millionen US-Dollar auf, die vor einem erwarteten Binance-Listing eingesammelt wurden. Alle Angaben zum Projekt stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.