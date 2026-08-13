Der Iran hat auf die Aussagen von US-Präsident Donald Trump reagiert und widersprochen, dass die USA die Kontrolle über die Straße von Hormus inne haben. Die Behauptungen von US-Amtsträgern zur Aufhebung der Blockade der Straße von Hormus änderten nichts an der Realität, erklärte Irans neue Behörde für die Meerenge (PGSA).So hieß es auf X: "Die Straße von Hormus bleibt blockiert und wird erst wieder geöffnet, wenn die Bedingungen des Irans akzeptiert werden." Trump hatte zuletzt wiederholt erklärt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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