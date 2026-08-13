DJ PTA-Adhoc: Montana Aerospace AG: starkes H1 2026 als fokussiertes Pure-Play-Aerospace-Unternehmen

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Montana Aerospace AG: starkes H1 2026 als fokussiertes Pure-Play-Aerospace-Unternehmen

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Reinach (pta000/13.08.2026/07:00 UTC+2)

AD-HOC-MITTEILUNG Reinach (Aargau), 13. August 2026 [Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR]

Montana Aerospace erzielt starkes H1 2026 als fokussiertes Pure-Play-Aerospace-Unternehmen

Die Montana Aerospace AG (das "Unternehmen") und ihre operativen Tochtergesellschaften (die "Gruppe" oder "Montana Aerospace"), ein führender Hersteller und Lieferant von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie, mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten, veröffentlicht heute ihre Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026.

Die Finanzkennzahlen schließen das Energy-Segment aus, um eine vergleichbare Darstellung (like-for-like) zwischen H1 2026 und H1 2025 zu gewährleisten. Das im September 2025 veräußerte Energy-Segment wird als aufgegebener Geschäftsbereich ausgewiesen[1] .

HIGHLIGHTS H1 2026

• Finanzkennzahlen: Der Nettoumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 11,7 % auf EUR 518,4 Mio., während dasEBITDA um 12,2 % auf EUR 87,1 Mio. zunahm und damit das Umsatzwachstum übertraf. Dies reflektiert den anhaltendenoperativen Hebel im Geschäftsmodell. Das EBIT erhöhte sich folglich auf EUR 40,1 Mio. nach EUR 32,8 Mio. imVorjahreszeitraum. Das Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen belief sich auf EUR 29,7 Mio. nach EUR -2,4Mio. im ersten Halbjahr 2025, getragen durch die verbesserte operative Performance sowie ein verbessertesFinanzergebnis. • Segmententwicklung Aerostructures: Das Segment Aerostructures setzte seine starke Wachstumsdynamik fort.Der Nettoumsatz erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 12,9 %, während das bereinigte EBITDA um 16,1 % zunahm. Diesführte zu einer Margenverbesserung auf 18,3 %. • Cash Flow & Bilanz: Der operative Cashflow belief sich auf EUR 26,4 Mio., während derInvestitions-Cashflow EUR 40,9 Mio. betrug. Darin enthalten sind Mittelzuflüsse in Höhe von EUR 62,0 Mio. aus derVeräußerung des Energy-Segments, die im ersten Quartal 2026 vereinnahmt wurden. Die Nettoverschuldung reduziertesich auf EUR 64,7 Mio. (0,4x LTM EBITDA). • Update zur Unternehmensführung: Die operativen Aktivitäten der Gesellschaft werden weiterhin planmäßigfortgeführt. Der Verwaltungsrat arbeitet unverändert intensiv an der künftigen Zusammensetzung des Managementteamsund erwartet, im dritten Quartal 2026 ein weiteres Update geben zu können. • Guidance 2026 erneut bestätigt: Montana Aerospace erwartet weiterhin einen Nettoumsatz von über EUR 1,0Mrd. sowie ein bereinigtes EBITDA von über EUR 185 Mio. Ziel ist eine Cash Conversion[2] von rund 50 %, diezusammen mit den Mittelzuflüssen aus der Veräußerung des Energy-Segments zu einer Net-Cash-Position zum Jahresendeführen soll. • Guidance 2027 erneut bestätigt: Montana Aerospace erwartet weiterhin einen Nettoumsatz von über EUR 1,1Mrd. sowie ein bereinigtes EBITDA von über EUR 210 Mio. Ziel ist die Generierung eines Free Cash Flow im niedrigendreistelligen Millionenbereich, entsprechend einer Cash Conversion2 von über 50 % des EBITDA. • Kapitalallokation: Zwischen den Geschäftsjahren 2026 und 2027 plant Montana Aerospace Investitionen inHöhe von EUR 60-80 Mio. in wertsteigernde Wachstums- und Margenprojekte an den wesentlichen Produktionsstandorten,um der steigenden Nachfrage in den Bereichen Commercial Aerospace, Defence und Space gerecht zu werden. Paralleldazu prüft der Verwaltungsrat zusätzliche Maßnahmen der Kapitalallokation, einschließlich eines potenziellenAktienrückkaufprogramms. Grundlage hierfür sind die deutlich gestärkte Bilanz sowie das verbesserteCash-Generierungsprofil der Gesellschaft.

Fortgesetzte operative Dynamik untermauert unsere Position als führender Pure-Play-Aerospace-Zulieferer

Montana Aerospace erzielte im ersten Halbjahr 2026 erneut starke Finanzergebnisse. Diese Entwicklung reflektiert die anhaltend hohe Nachfrage in den Endmärkten Commercial Aerospace, Defence und Space sowie die konsequente operative Umsetzung. Nettoumsatz und Profitabilität konnten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weiter gesteigert werden, getragen durch höhere Produktionsraten, zunehmende Skaleneffekte und ein diszipliniertes Kostenmanagement.

Mit der erfolgreichen Veräußerung des Energy-Segments hat Montana Aerospace die Transformation zu einem fokussierten Pure-Play-Aerospace-Unternehmen abgeschlossen und gleichzeitig die Bilanz deutlich gestärkt. Im ersten Halbjahr 2026 konnte die Gesellschaft die Verschuldung weiter reduzieren und einen Teil der Mittelzuflüsse aus der Transaktion vereinnahmen. Dadurch wurde die finanzielle Flexibilität für die Unterstützung des künftigen organischen Wachstums, selektiver M&A-Opportunitäten sowie potenzieller Maßnahmen zur Rückführung von Kapital an die Aktionäre weiter erhöht.

Gestützt durch einen Rekord-Auftragsbestand von über EUR 7 Mrd., den Ausbau bestehender Kundenprogramme sowie strukturelle Wachstumstreiber in der globalen Luft- und Raumfahrtindustrie sieht sich Montana Aerospace weiterhin hervorragend positioniert, profitables Wachstum, eine verbesserte Cash Conversion sowie nachhaltige Wertschaffung fortzusetzen. Vor diesem Hintergrund bestätigt die Gesellschaft ihre Guidance für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 erneut.

Ergebnisse H1 2026

Im ersten Halbjahr 2026 erzielte Montana Aerospace einen konsolidierten Nettoumsatz von EUR 518,4 Mio., was einem Anstieg von 11,7 % gegenüber EUR 464,0 Mio. im ersten Halbjahr 2025 entspricht. Das Umsatzwachstum wurde durch höhere Produktionsvolumina sowie fortgesetzte Marktanteilsgewinne im Segment Aerostructures getragen und reflektiert die starke Nachfrage der Kunden. Die Gesellschaft erwartet, dass sich diese positive Dynamik auch im zweiten Halbjahr 2026 fortsetzen wird.

Das EBITDA belief sich auf EUR 87,1 Mio., ein Anstieg um 12,2 % gegenüber EUR 77,6 Mio. im ersten Halbjahr 2025. Die EBITDA-Marge der Gruppe erhöhte sich damit auf 16,8 % nach 16,7 % im Vorjahreszeitraum. Diese Entwicklung wurde durch den höheren Nettoumsatz, verbesserte Skaleneffekte sowie die anhaltend starke operative Umsetzung getragen. Mit den weiter steigenden Produktionsraten in der Luft- und Raumfahrtindustrie erwartet die Gesellschaft eine weitere Margenverbesserung durch eine höhere Auslastung der Produktionsstandorte sowie der Fixkostenbasis. Das berichtete EBITDA entsprach im ersten Halbjahr 2026 dem bereinigten EBITDA.

Die Abschreibungen beliefen sich im ersten Halbjahr 2026 auf EUR 47,0 Mio. nach EUR 44,8 Mio. im Vorjahreszeitraum. Es wurden keine Wertminderungen erfasst. Im Einklang mit der EBITDA-Entwicklung erhöhte sich das EBIT auf EUR 40,1 Mio. nach EUR 32,8 Mio. im ersten Halbjahr 2025. Die EBIT-Marge verbesserte sich entsprechend auf 7,7 % nach 7,1 % im Vorjahreszeitraum.

Das Finanzergebnis belief sich auf EUR -5,5 Mio. nach EUR -39,2 Mio. im Vorjahreszeitraum. Diese Verbesserung ist im Wesentlichen auf günstigere nicht zahlungswirksame Währungseffekte sowie niedrigere Nettozinsaufwendungen zurückzuführen.

Das Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen belief sich auf EUR 29,7 Mio. nach EUR -2,4 Mio. im ersten Halbjahr 2025. Diese positive Entwicklung wurde durch die verbesserte operative Performance sowie das verbesserte Finanzergebnis getragen. Dies führte auch zu einer deutlichen Verbesserung des Ergebnisses je Aktie auf EUR 0,47 nach EUR -0,04 im Vorjahreszeitraum.

Entwicklung von Nettoumsatz und bereinigtem EBITDA nach Segmenten

Aerostructures Alpine Metal Tech Energy EURm (discontinued operation) H1 2025 H1 2026 H1 2025 H1 2026 H1 2025 H1 2026 Nettoumsatz 429.9 485.2 34.1 33.3 356.7 - yoy growth +12.9% -2.3% n/a Ber. EBITDA 76.4 88.7 2.6 1.1 23.9 - yoy growth +16.1% -56.6% n/a

Aerostructures Segment

Der Nettoumsatz im Segment Aerostructures belief sich auf EUR 485,2 Mio., ein Anstieg von 12,9 % gegenüber dem Vorjahreswert von EUR 429,9 Mio. Dieses Wachstum wurde durch die weitere Ausweitung bestehender Kundenbeziehungen, höhere Produktionsraten sowie zusätzliche Marktanteilsgewinne in den Bereichen Commercial Aerospace, Defence und Space getragen. Ergänzt wurde diese Entwicklung durch Neugeschäft mit führenden Luftfahrtunternehmen.

Als strategischer Partner führender OEMs profitiert Montana Aerospace weiterhin von den langfristigen strukturellen Wachstumstreibern der globalen Luftfahrtindustrie, insbesondere dem anhaltenden Wachstum des weltweiten Flugverkehrs sowie der fortgesetzten Erneuerung der Flugzeugflotten. Diese Entwicklungen führen branchenweit weiterhin zu Rekord-Auftragsbeständen und bilden eine solide Grundlage für weiteres Produktionswachstum. Gleichzeitig stärken sie die Position der Gesellschaft als verlässlicher Partner ihrer Kunden.

Das bereinigte EBITDA im Segment Aerostructures erhöhte sich von EUR 76,4 Mio. im ersten Halbjahr 2025 auf EUR 88,7 Mio. im ersten Halbjahr 2026 und stieg damit um 16,1 %. Das bereinigte EBITDA entwickelte sich stärker als der Nettoumsatz, was zu einer weiteren Margenverbesserung auf 18,3 % nach 17,8 % im Vorjahreszeitraum führte.

Alpine Metal Tech Segment

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