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Semperit auf profitablem Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2026



13.08.2026 / 07:30 CET/CEST

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Semperit auf profitablem Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2026 Umsatz auf 355,9 Mio. EUR (+11,1%) gesteigert

EBITDA auf 66,6 Mio. EUR mehr als verdoppelt

EBITDA-Marge durch starke operative Performance beider Divisionen auf 18,7% erhöht

Rückkehr in Gewinnzone mit Ergebnis nach Steuern von 28,6 Mio. EUR

Free Cashflow auf 30,4 Mio. EUR mehr als verdoppelt

Prognose für operatives EBITDA 2026 auf rund 100 Mio. EUR angehoben Wien, 13. August 2026 - Die Semperit-Gruppe kehrte im ersten Halbjahr 2026 auf den profitablen Wachstumskurs zurück. Bei einem Umsatzwachstum um 11,1% auf 355,9 Mio. EUR stieg das EBITDA auf 66,6 Mio. EUR und damit auf mehr als das Doppelte des Vorjahreswerts. Getragen von einer besseren operativen Performance beider Divisionen kletterte die EBITDA-Marge auf 18,7% (H1 2025: 9,6%). Das Ergebnis nach Steuern drehte mit 28,6 Mio. EUR ins Plus. Angesichts des erfolgreichen ersten Halbjahres mit einem operativen EBITDA (vor Projektkosten) von 69,0 Mio. EUR hob Semperit die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2026 auf 100 Mio. EUR an. "Die starke Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr zeigt die hohe Skalierbarkeit unseres Geschäftsmodells. Mehr Volumen, eine bessere Auslastung und die konsequente Umsetzung unserer Kosten- und Effizienzmaßnahmen haben die Profitabilität deutlich gestärkt. Vor diesem Hintergrund haben wir unsere Ergebnisprognose für das Gesamtjahr angehoben. Auch wenn wir im zweiten Halbjahr mit mehr Gegenwind rechnen, erwarten wir für 2026 insgesamt einen deutlichen Profitabilitätsschub gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig machen wir bei der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie in beiden Divisionen gute Fortschritte", sagt Semperit-CEO Manfred Stanek. Die Semperit-Gruppe verfügt über eine robuste Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 49,5% (31. Dezember 2025: 48,5%) und einem Verschuldungsgrad gemessen an der Nettofinanzverschuldung im Verhältnis zum EBITDA von konservativen 0,7x (31. Dezember 2025: 1,2x). Die Liquiditätsreserven stiegen zum Stichtag auf 106,5 Mio. EUR (31. Dezember 2025: 94,8 Mio. EUR). Der Free Cashflow wurde auf 30,4 Mio. EUR mehr als verdoppelt (H1 2025: 13,9 Mio. EUR). Damit verfügt Semperit über eine starke finanzielle Basis, um Wachstumschancen gezielt zu nutzen. Ausblick Nach dem erfolgreichen ersten Halbjahr wurde die Prognose für das operative EBITDA (vor Projektkosten von rund 5 Mio. EUR) bereits im Juli auf rund 100 Mio. EUR angehoben (vorher: rund 95 Mio. EUR). Für den Umsatz erwartet Semperit unverändert ein Wachstum im höheren einstelligen Prozentbereich. Die Jahresprognose impliziert ein deutlich anspruchsvolleres zweites Halbjahr als die ersten sechs Monate des Jahres. Zum einen werden die infolge der Eskalation im Nahen Osten deutlich gestiegenen Rohstoffkosten ergebniswirksam und insbesondere das dritte Quartal belasten. Zum anderen bestehen weiterhin erhebliche geopolitische und makroökonomische Unsicherheiten. In beiden Divisionen zeigen sich weiterhin gemischte Markttrends. Während sich einzelne Geschäftsbereiche robust entwickeln und sich in ausgewählten Endmärkten erste Stabilisierungstendenzen abzeichnen, bleiben die Nachfrage in zyklischeren Segmenten sowie die Investitionsbereitschaft vieler Kunden gedämpft. Zudem führen verlängerte Produktlebenszyklen und Projektverschiebungen in einzelnen Bereichen zu einer eingeschränkten Visibilität für die zweite Jahreshälfte. Der Fokus liegt daher verstärkt auf der Verteidigung der erzielten Margen durch konsequentes Preismanagement, operative Exzellenz sowie weitere Effizienzmaßnahmen. Insgesamt erwartet Semperit für 2026 eine deutliche Profitabilitätsverbesserung gegenüber dem Vorjahr. Ergebnisentwicklung im Detail Die Semperit-Gruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications (SIA) und Semperit Engineered Applications (SEA) auf Industriekunden fokussiert, erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von 355,9 Mio. EUR (+11,1%). Die Division SIA, die Schläuche und Profile umfasst, steigerte den Umsatz um 12,0% auf 149,7 Mio. EUR und das EBITDA um 72,7% auf 41,9 Mio. EUR, was zu einer signifikanten Verbesserung der EBITDA-Marge auf 28,0% (Vorjahr: 18,1%) führte. Die Division SEA (Form, Belting und LSR), die im Vorjahreszeitraum vor allem von Projektverzögerungen bei Kunden belastet war, erzielte ein Umsatzplus von 10,4% auf 206,2Mio.EUR. Das EBITDA konnte mehr als verdoppelt werden und erreichte 32,4Mio.EUR, womit sich die EBITDA-Marge der Division deutlich auf 15,7% erholte (Vorjahr: 7,9%). Der Bestand an eigenen Erzeugnissen erhöhte sich in der Gruppe um 4,8 Mio. EUR auf 13,5 Mio. EUR (Vorjahr: 8,7 Mio. EUR). Dies reflektiert vor allem den strategischen Lageraufbau zur Vorbereitung auf höhere Mengen sowie saisonale Vorproduktionseffekte. Die gesamten Aufwendungen erhöhten sich leicht um 1,7% auf 309,8 Mio. EUR (Vorjahr: 304,7 Mio. EUR). Der Materialaufwand (inklusive Energie und bezogener Leistungen) belief sich dabei auf 151,7 Mio. EUR (Vorjahr: 145,8 Mio. EUR), davon wurden 2,2 Mio. EUR an den Käufer des Medizingeschäfts im Rahmen des Mitbenutzungsvertrags für Räumlichkeiten weiterverrechnet. Der Personalaufwand entsprach mit 115,3 Mio. EUR in etwa dem Vorjahresniveau (Vorjahr: 114,5 Mio. EUR). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen mit 42,8 Mio. EUR um 3,6% unter dem Vorjahreswert (44,4 Mio. EUR). Das EBITDA im ersten Halbjahr konnte somit auf 66,6 Mio. EUR mehr als verdoppelt werden (Vorjahr: 30,7 Mio. EUR). Damit hat das positive Momentum des zweiten Halbjahres 2025, in dem ein EBITDA von 48,8 Mio. EUR erwirtschaftet worden war, weiter an Fahrt gewonnen. Die EBITDA-Marge erhöhte sich auf 18,7% (Vorjahr: 9,6%). Das operative EBITDA (vor Projektkosten für das konzernweite Digitalisierungsprojekt oneERP) belief sich auf 69,0 Mio. EUR (Vorjahr: 32,9 Mio. EUR) und die Marge auf 19,4% (Vorjahr: 10,3%). Dabei wurde das EBITDA um ergebniswirksame Effekte des Leitprojekts für die digitale Transformation der Gruppe in Höhe von 2,3 Mio. EUR (Vorjahr: 2,2 Mio. EUR) bereinigt. Die regulären Abschreibungen entwickelten sich stabil mit 24,9 Mio. EUR (Vorjahr: 24,7 Mio. EUR). Das EBIT vervielfachte sich auf 41,7 Mio. EUR (Vorjahr: 2,6 Mio. EUR). Das Finanzergebnis verbesserte sich auf -5,3 Mio. EUR (Vorjahr: -11,3 Mio. EUR). Ausschlaggebend dafür war in erster Linie ein verbessertes Ergebnis aus Währungsdifferenzen, nachdem der Vorjahreszeitraum durch negative Währungseffekte - vor allem im Zusammenhang mit der Schwäche des US-Dollar - belastet war. Darüber hinaus sanken die Finanzierungsaufwendungen infolge der reduzierten Finanzverbindlichkeiten. Der Steueraufwand erhöhte sich auf 7,9 Mio. EUR (Vorjahr: 2,5 Mio. EUR). Das Ergebnis nach Steuern drehte auf 28,6 Mio. EUR deutlich ins Plus (Vorjahr: -11,2 Mio. EUR). Das entspricht einem Ergebnis je Aktie von 1,39 EUR (Vorjahr: -0,54 EUR). Übersicht über die wichtigsten Finanzkennzahlen für das 1. Halbjahr 2026 Kennzahlen Semperit-Gruppe, in Mio. EUR 1-6 2026 Veränderung 1-6 2025 Umsatzerlöse 355,9 +11,1 % 320,5 Operatives EBITDA1 69,0 >100 % 32,9 Operative EBITDA-Marge1 19,4 % +9,1 PP 10,3 % EBITDA 66,6 >100 % 30,7 EBITDA-Marge 18,7 % +9,2 PP 9,6 % EBIT 41,7 >100 % 2,6 EBIT-Marge 11,7 % +10,9 PP 0,8 % Ergebnis nach Steuern 28,6 n/a -11,2 Ergebnis je Aktie, in EUR 1,39 n/a -0,54 Free Cashflow vor Unternehmensverkäufen 30,4 >100 % 13,9

¹Operatives EBITDA: vor Projektkosten für Digitalisierungsprojekt oneERP (H1 2026: -2,3 Mio. EUR, H1 2025: -2,2 Mio. EUR ) Bilanzkennzahlen, in Mio. EUR (Stichtag) 30.06.2026 Veränderung 31.12.2025 Bilanzsumme 900,0 +5,0 % 857,1 Eigenkapital 445,8 +7,3 % 415,7 Eigenkapitalquote 49,5 % +1,0 PP 48,5 % Netto-Finanzverschuldung (+) / Netto-Finanzmittelüberschuss (-) 79,9 -13,2 % 92,0

Segmentkennzahlen, in Mio. EUR 1-6 2026 Veränderung 1-6 2025 Division Semperit Industrial Applications Umsatzerlöse 149,7 +12,0 % 133,6 EBITDA 41,9 +72,7 % 24,2 EBIT 32,3 >100 % 15,3 Division Semperit Engineered Applications Umsatzerlöse 206,2 +10,4 % 186,9 EBITDA 32,4 >100 % 14,7 EBIT 17,8 n/a -3,7

Weitere Details finden Sie im Bericht über das 1. Halbjahr 2026 der Semperit-Gruppe: https://www.semperitgroup.com/de/investor-relations/ Für Rückfragen: Bettina Schragl

Director Communications and Capital Markets/Spokeswoman

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Über Semperit Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications hochwertige Elastomer-Produkte und -Anwendungen für industrielle Kunden entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt. Die Division Semperit Industrial Applications fokussiert mit hocheffizienter Fertigung und Kostenführerschaft auf industrielle Anwendungen in Verbindung mit Großserien; hierzu zählen Hydraulik- und Industrieschläuche sowie Profile. Die Division Semperit Engineered Applications umfasst die Produktion von Rolltreppenhandläufen, Fördergurten, Seilbahnringen und weiteren technischen Elastomer-Produkten sowie die Rico-Gruppe (Flüssigsilikon und Werkzeugbau) und legt den Schwerpunkt auf maßgeschneiderte technische Lösungen. Die Zentrale des österreichischen Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht, ist in Wien. Die Semperit-Gruppe beschäftigt weltweit rund 4.000 Mitarbeiter:innen und hat 16 Produktionsstandorte sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien, Australien und Amerika. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 662,4 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 79,5 Mio. EUR.



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