Portfoliowachstum und weitere Verbesserung der Portfolioqualität stützen die profitable Entwicklung der Gruppe

Provisions- und Gebühreneinnahmen haben sich im Jahresvergleich mehr als verdoppelt und stärken die Umsatzdiversifizierung

Übernahme der Sortter Oy als weiterer Schritt in der Umsetzung der Drei-Säulen-Wachstumsstrategie und zur Erschließung zusätzlicher Erlösquellen

Auf Kurs zur Erreichung der Nettogewinnprognose 2026

Zug, 13. August 2026 - Die Multitude AG, ein börsennotiertes europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kredit- und Online-Banking-Dienstleistungen für Verbraucher, kleine und mittlere Unternehmen sowie institutionelle Kunden anbietet ("Multitude", "Unternehmen" oder "Gruppe"), hat heute seine Ergebnisse für das am 30. Juni 2026 endende erste Halbjahr 2026 veröffentlicht.

Ergebnisse der Multitude Group

Die Umsatzerlöse der Gruppe beliefen sich im ersten Halbjahr 2026 auf 126,9 Mio. EUR (H1 2025: 133,4 Mio. EUR). Die Zinserträge betrugen 114,3 Mio. EUR (H1 2025: 128,0 Mio. EUR). Grund für diesen Rückgang sind die fortgesetzte Optimierung des Kreditportfolios und die weitere Verbesserung der Portfolioqualität. Dies wurde größtenteils durch einen Anstieg der Provisions- und Gebühreneinnahmen um 136 % auf 12,6 Mio. EUR (H1 2025: 5,3 Mio. EUR) ausgeglichen, getragen von der konsequenten Umsetzung der Initiativen zur Umsatzdiversifizierung: Ausbau von Partnerschaften, Zahlungsdienstleistungen sowie zusätzliche Provisions- und Gebühreneinnahmen aus der Übernahme der Sortter Oy. Nach der im Mai 2026 abgeschlossenen Übernahme wird die Sortter Oy nun vollständig im Geschäftsbereich Consumer Banking konsolidiert. Dies ist ein weiterer Schritt in der Umsetzung der Drei-Säulen-Wachstumsstrategie - organisches Wachstum, selektive M&A und Partnerschaften, zur Diversifizierung der Ertragsbasis.

Die Nettoforderungen aus Krediten und Schuldverschreibungen stiegen um 15,0 % auf 979,5 Mio. EUR (H1 2025: 852,1 Mio. EUR). Die Portfolioqualität verbesserte sich weiter: Die Wertminderungen auf Kundenforderungen gingen um 17,7 % auf 34,9 Mio. EUR (H1 2025: 42,4 Mio. EUR) zurück, unterstützt durch die fortgesetzte Optimierung des Kreditportfolios.

Die Kundeneinlagen, die weiterhin die wichtigste Finanzierungsquelle der Gruppe darstellen, erhöhten sich um 12,1 % auf 1,2 Mrd. EUR. Die Bilanzsumme stieg gegenüber dem Jahresende 2025 von 1,4 Mrd. EUR auf 1,6 Mrd. EUR und stärkte damit die Bilanz der Gruppe sowie die Grundlage für weiteres Wachstum. Das Eigenkapital erhöhte sich um 16,9 % auf 243,1 Mio. EUR, unterstützt durch die erfolgreiche Emission von Kapitalanleihen in Höhe von 70 Mio. EUR während des Berichtszeitraums. Die Netto-Eigenkapitalquote belief sich auf 24,0 %.

Der Nettogewinn für das erste Halbjahr 2026 belief sich auf 13,1 Mio. EUR (H1 2025: 14,2 Mio. EUR) und entspricht der erwarteten zeitlichen Verteilung der Profitabilitätsentwicklung im Geschäftsjahr 2026.

"Das erste Halbjahr 2026 reflektiert die konsequente Umsetzung unserer Strategie. Wir haben unser Portfolio in allen Geschäftsbereichen weiter ausgebaut und gleichzeitig die Portfolioqualität verbessert. Darüber hinaus konnten wir die wiederkehrenden Provisions- und Gebühreneinnahmen steigern und unsere Wachstumsplattform durch die Übernahme von Sortter weiter stärken. Diese Entwicklungen bestärken uns in unserem Vertrauen, unsere Kapitalmarktprognose für 2026 sowie unsere langfristigen Finanzziele zu erreichen", sagte Antti Kumpulainen, CEO von Multitude.

Ergebnisse der Geschäftsbereiche

Consumer Banking (Ferratum)

Die Umsatzerlöse beliefen sich auf 93,5 Mio. EUR (H1 2025: 106,5 Mio. EUR) und spiegeln die fortgesetzte Optimierung des Kreditportfolios sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Bilanzqualität wider. Die Provisions- und Gebühreneinnahmen stiegen weiter an, getragen von Partnerschaften, provisionsbasierten Leistungen sowie dem Erlösbeitrag von Sortter, wodurch die Diversifizierung der Umsatzerlöse weiter vorangetrieben wurde. Die Wertminderungen auf Kundenforderungen gingen im Jahresvergleich um 20,5 % zurück, während sich die Nettoforderungen aus Krediten und Investitionen um 6,2 % auf 537,4 Mio. EUR erhöhten (H1 2025: 506,0 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) belief sich auf 15,1 Mio. EUR (H1 2025: 17,4 Mio. EUR) aufgrund vorübergehend niedrigerer Zinserträge im Zusammenhang mit der strategischen Neuausrichtung sowie der Änderungen zur Optimierung des Portfolios.

SME-Banking (CapitalBox)

Die Umsatzerlöse stiegen leicht um 2,4 % auf 17,7 Mio. EUR (H1 2025: 17,3 Mio. EUR), während die Nettoforderungen aus Krediten und Investitionen um 15,5 % auf 170,9 Mio. EUR zunahmen (H1 2025: 148,0 Mio. EUR). Der Geschäftsbereich setzte seinen Fokus auf profitables Wachstum und verbesserte risikoadjustierte Renditen fort. Es wird erwartet, dass sich die Umsatzerlöse aus den zuletzt vergebenen Krediten schrittweise materialisieren. Der vorübergehend höhere Kostenblock infolge von Investitionen in die Weiterentwicklung der Organisation, Produktentwicklung und Technologie belastete die Profitabilität, während sich die Erträge aus neu vergebenen Krediten erst zeitversetzt realisieren werden. Das EBT belief sich daher auf minus 3,5 Mio. EUR (H1 2025: minus 1,5 Mio. EUR).

Wholesale Banking (Multitude Bank)

Wholesale Banking setzte seinen starken Wachstumskurs auch im ersten Halbjahr 2026 fort. Die Umsatzerlöse stiegen um 64,5 % auf 15,7 Mio. EUR (H1 2025: 9,6 Mio. EUR), während sich das EBT auf 3,5 Mio. EUR erhöhte (H1 2025: 0,4 Mio. EUR). Die Nettoforderungen aus Krediten und Investitionen stiegen um 37,0 % auf 271,3 Mio. EUR (H1 2025: 198,0 Mio. EUR), getragen durch die erfolgreiche Umsetzung von Secured-Debt-Finanzierungen sowie den weiteren Ausbau der Payment Solutions.

Ausblick

Die Multitude Group bleibt auf Kurs, ihre Kapitalmarktprognose eines Nettogewinns von 30 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2026 zu erreichen, und bestätigt weiterhin das Ziel eines jährlichen Nettogewinnwachstums von 20 % in den Jahren 2027 und 2028. Der Ausblick wird durch die konsequente Umsetzung der Drei-Säulen-Wachstumsstrategie der Gruppe, die zunehmende Diversifizierung der Umsatzerlöse, die starke Bilanzqualität sowie die fortschreitende Skalierung der FinTech-Plattform getragen. Während ein positives EBT für das SME-Banking nun spätestens 2027 erwartet wird, bleiben die Prognose der Gruppe sowie die langfristigen Finanzziele unverändert.

H1-2026-Ergebnisse - Earnings Call

Der Webcast und die Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2026 finden heute, 13. August 2026, um 10:00 Uhr MESZ, statt.

Registrierung zum Webcast: https://multitude.events.inderes.com/q2-2026

Telefonkonferenz: https://events.inderes.com/multitude/q2-2026/dial-in

Kontakt:

Sebastian Weigel

GFD Finanzkommunikation

Tel.: +49 69 9712 47-46

E-Mail: weigel@gfd-finanzkommunikation.de

Adam Hansson Tönning

Head of IR and Treasury

Tel: +46733583171

E-Mail: adam.tonning@multitude.com

About Multitude AG:

Multitude ist ein börsennotiertes?Europäisches?FinTech-Unternehmen, das digitale Kreditvergabe und Online-Banking für Privatpersonen, KMU und andere FinTechs anbietet, die von traditionellen Banken nicht ausreichend bedient werden. Die Dienstleistungen werden über drei unabhängige Geschäftsbereiche angeboten, die durch?die Multitude?Wachstumsplattform unterstützt werden: Consumer Banking (unter der Marke "Ferratum"),?SME Banking?(Marke "CapitalBox") und?Wholesale?Banking (Marke "Multitude Bank"). Die Gruppe beschäftigt über 700 Mitarbeitende und?bietet seine Dienstleistungen in 17?europäischen Ländern?an. Im Geschäftsjahr?2025?erzielte Multitude einen Gesamtumsatz von?257?Mio. EUR. Das Unternehmen wurde 2005 in Finnland gegründet, hat seinen registrierten Sitz der Muttergesellschaft in der Schweiz, und ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol "MULT" gelistet?(WKN: A40VJN, ISIN: CH1398992755. www.multitude.com

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