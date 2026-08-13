EQS-News: Eckert & Ziegler SE
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis
2. Quartal 2026:
1. Halbjahr 2026:
Jahresprognose 2026:
Berlin, 13. August 2026. Die Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700, TecDAX) erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von 149,3 Mio. €. Das bereinigte EBIT der Gruppe sank um knapp 6% auf 33,3 Mio. €. Dagegen erhöhte sich das bereinigte EBIT im Segment Medical um rund 7% auf 24,9 Mio. €. Der Nettogewinn stieg um rund 5% zu und erreichte 22,4 Mio. € oder 0,36 € pro Aktie. Bereinigt um die außerordentlichen Lizenzeinnahmen im Vorjahreszeitraum stieg der Konzernumsatz um 4% und das Ergebnis sogar um 9%. In 2026 wurden noch keine Umsätze aus dem Lizenzgeschäft realisiert.
13.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Eckert & Ziegler SE
|Robert-Rössle-Str.10
|13125 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 30 941084-138
|Fax:
|+49 30 941084-0
|Internet:
|www.ezag.de
|ISIN:
|DE0005659700
|WKN:
|565970
|Indizes:
|SDAX, TecDax,
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200EUDABLUKXCKG48
|EQS News ID:
|2380722
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2380722 13.08.2026 CET/CEST