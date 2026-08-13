"Mein Geld" im Gespräch mit Verena Theuerkauf, Vertriebsdirektorin Gesundheit bei der Ergo, über Chancen, Erwartungen und die Zusammenarbeit mit Maklern Sie kommen aus Kundenservice, Organisationsentwicklung und digitaler Transformation in Ihre neue Vertriebsrolle. Wie prägt dieser Hintergrund heute Ihren Blick auf den Maklervertrieb im Gesundheitssegment? VERENA THEUERKAUF: Durch meine bisherigen Tätigkeiten habe ich einen ganzheitlichen Blick ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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