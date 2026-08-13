Die SanDisk-Aktie hat am Mittwoch wieder ordentlich Fahrt aufgenommen und ist zeitweise um knapp +6% auf rund 1.345 US$ gestiegen. Nach der kräftigen Korrektur der vergangenen Wochen kommen die Käufer damit zurück. Jetzt wartet allerdings direkt der erste wichtige Widerstand. Neue Technologie sorgt für neuen Schwung Rückenwind bekam SanDisk am Mittwoch durch neue Entwicklungen im Flash-Geschäft. Gemeinsam mit Kioxia stellte das Unternehmen eine neue ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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