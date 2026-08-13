Die Rheinmetall-Aktie hat sich nach dem heftigen Rücksetzer zuletzt wieder deutlich gefangen und notiert bei rund 1.175 €. Für eine größere Erholung muss der Kurs jetzt aber erstmal durch einen Bereich, an dem zuletzt immer wieder Schluss war. Geschäft läuft - aber ein Rückschlag belastet Fundamental bleibt die große Geschichte hinter Rheinmetall intakt. Europas Verteidigungsausgaben steigen weiter und der Konzern sitzt auf einem hohen Auftragsbestand. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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