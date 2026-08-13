CoreWeave liefert den Auftakt, Nebius legt nach: Umsätze toppen die Erwartungen, Milliardenverträge stapeln sich und doch gibt es einen Haken: Der KI-Boom verschlingt gewaltige Summen. CoreWeave hat vorgelegt, zieht Nebius nach. Der KI-Cloud-Anbieter übertraf im zweiten Quartal mit 582,3 Millionen US-Dollar Umsatz die Erwartungen von 572,75 Millionen US-Dollar. Das Kerngeschäft mit KI-Cloud-Diensten wuchs nahezu auf das Sechsfache. Die Aktie sprang Mittwoch zweistellig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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