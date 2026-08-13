Mitteilung der PNE AG: Halbjahresergebnis: PNE trotzt herausfordernden Rahmenbedingungen - Deutliche Steigerung des normalised EBITDA auf 27,4 Mio. Euro - Zahlreiche Verkäufe im ersten Halbjahr ebnen den Weg - Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt Die PNE AG hat im ersten Halbjahr 2026 trotz herausfordernder Rahmenbedingungen wichtige Meilensteine erreicht. Insgesamt veräußerte das Unternehmen acht Windenergie- und Photovoltaikprojekte mit einer Gesamtleistung von 163,2 MW und nahm zugleich einen weiteren Windpark für das eigene Erzeugungsportfolio in Betrieb. Für das erste Halbjahr 2026 weist der Konzern eine Gesamtleistung in Höhe von 123,3 Mio. Euro (Vorjahr: 173,8 Mio. Euro), Umsatzerlöse in Höhe von 96,8 Mio. Euro (Vorjahr: 73,9 Mio. Euro) und ein deutlich gesteigertes normalised EBITDA (um Einmaleffekte bereinigtes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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