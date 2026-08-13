The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.08.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.08.2026
ISIN Name
XS2266935XXX YIELDKING I. 21/26 MTN
CH1142754XXX SIX GROUP 21/26
XS2343459XXX NORDEA BANK 21/31 FLR MTN
DE000DK01XXX DEKA DL FESTZINS 21/26
LU0248320XXX PICTET-LONGEVITY NAM.HREO INVESTMENT
LU0248320XXX PICTET-LONGEVITY NAM.HPEO INVESTMENT
DE0001041XXX BAD.-WUERTT. LO 96/26R44
DE000RLP0XXX RHEINL.PF.SCHATZ.V.2016
DE000A460XXX PARIBUS FIN. 26/30
XS2670326XXX MUNICIP.FIN. 23/43 MTN
DE000HLB7XXX LB.HESS.THR.CARRARA08Q/22
DE000HLB7XXX LB.HESS.THR.CARRARA08J/22
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.08.2026
ISIN Name
XS2266935XXX YIELDKING I. 21/26 MTN
CH1142754XXX SIX GROUP 21/26
XS2343459XXX NORDEA BANK 21/31 FLR MTN
DE000DK01XXX DEKA DL FESTZINS 21/26
LU0248320XXX PICTET-LONGEVITY NAM.HREO INVESTMENT
LU0248320XXX PICTET-LONGEVITY NAM.HPEO INVESTMENT
DE0001041XXX BAD.-WUERTT. LO 96/26R44
DE000RLP0XXX RHEINL.PF.SCHATZ.V.2016
DE000A460XXX PARIBUS FIN. 26/30
XS2670326XXX MUNICIP.FIN. 23/43 MTN
DE000HLB7XXX LB.HESS.THR.CARRARA08Q/22
DE000HLB7XXX LB.HESS.THR.CARRARA08J/22
© 2026 Xetra Newsboard