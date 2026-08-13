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Händler halten am Mittwoch offene Dogecoin Positionen im Wert von 1,17 Milliarden Dollar, so viel wie seit dem 3. Juni nicht mehr. Der Dogecoin Kurs selbst bewegt sich kaum und liegt weiter bei rund 0,07 Dollar. Diese Lücke zwischen Terminmarkt und Kassamarkt ist selten und sie verrät viel über die Erwartungen der Händler. Gleichzeitig haben die DOGE ETFs vier Handelstage in Folge keinen einzigen Dollar an Zuflüssen gesehen. Große Wallets kaufen also weiter zu, während die institutionellen Produkte leer bleiben. Genau dieser Widerspruch entscheidet darüber, ob DOGE den Ausbruch schafft oder wieder zurückfällt.

Dogecoin Kurs testet den Ausbruch aus dem fallenden Keil, während die ETFs leer bleiben

Der Dogecoin Kurs notiert bei rund 0,0708 Dollar und liegt damit etwa ein Prozent über dem Vortag. Laut CoinGape kletterte das offene Interesse am Dienstag auf 1,17 Milliarden Dollar, den höchsten Wert seit dem 3. Juni 2026. Die Finanzierungsrate stieg auf 0,0095 Prozent, Käufer zahlen also dafür, ihre Positionen zu halten. Auf Binance liegt das Verhältnis von Long zu Short bei DOGE bei 2,72, auf OKX sogar bei 5,11. Die Terminhändler positionieren sich klar auf steigende Kurse.

Technisch nähert sich der Kurs dem oberen Rand eines fallenden Keils, einem Muster, das häufig kurz vor einer Trendwende auftaucht. Schließt DOGE drei Tage in Folge über 0,070 Dollar, wäre ein Anstieg um zehn Prozent auf 0,077 Dollar möglich. Scheitert der Ausbruch, rutscht der Kurs zurück in den Keil und testet die Unterstützung bei 0,068 Dollar. Nach Daten von Analytics Insight liegt die Marktkapitalisierung dahinter bei rund 11,96 Milliarden Dollar. Die DOGE ETFs verzeichneten seit dem 5. August keinen Zufluss, und historisch ist der August für Dogecoin der zweitschwächste Monat des Jahres.

Was der Dogecoin Kurs nicht liefert. Pepeto baut, was Händler wirklich benutzen

Zehn Prozent Aufwärtspotenzial bei zwölf Milliarden Dollar Marktkapitalisierung, das ist die Rechnung, die Anleger vom Dogecoin Kurs wegtreibt. Sie suchen dort, wo ein Börsenstart den Preis erst finden muss. Und dort zählt nur eine Frage, wird geliefert oder nur versprochen.

Viele Token verkaufen eine Vision und liefern am Ende nur eine Präsentation, während Pepeto die Infrastruktur bereits betreibt, die den Handel über alle Chains günstiger und sicherer macht. Die gebührenfreie Swap Funktion über mehrere Chains nimmt jeden Cent an Kosten aus dem Wechsel zwischen Token, und dadurch kommt Volumen sauber in das Ökosystem und bleibt dort. Dieses Volumen fließt direkt in ein festes Angebot von 420 Billionen Token, aus dem wöchentliche Verbrennungen dauerhaft Einheiten aus dem Umlauf nehmen. Jeder neue Händler spannt damit dieselbe Feder ein Stück weiter. Die Rechnung bewegt sich nur in eine Richtung.

Die Nachfrage läuft durch die Swap Funktion, das Angebot schrumpft durch die Verbrennungen, und zwischen diesen beiden Kräften steht ein Preis, den der Börsenstart für die freie Preisbildung öffnet. PepetoAI bewertet jeden Handel in Echtzeit nach Risiko, damit niemand blind in eine Position läuft. Die Bridge trägt Werte zwischen den Blockchains, ohne dass der Nutzer darüber nachdenken muss.

Der Vorverkauf hat 10,38 Millionen Dollar bei einem Preis von 0,000000188 Dollar eingesammelt. Der Entwickler hinter dem Aufbau ist ein ehemaliger Binance Experte, und der Kopf hinter dem ursprünglichen Pepe Token hat das Projekt mitgegründet. SolidProof hat den kompletten Code vor der Eröffnung des Vorverkaufs geprüft und bestätigt, was Käufern eine verifizierte Grundlage gibt. Dieses Fundament ist sichtbar, geprüft und bereits im Einsatz. Der Einstieg auf diesem Preisniveau verschwindet an dem Tag, an dem eine Börse ihr Orderbuch öffnet, und wer jetzt kauft, sichert ihn sich vorher.

Fazit

Der Dogecoin Kurs kann aus dem Keil ausbrechen, doch zwölf Milliarden Dollar Marktkapitalisierung begrenzen alles darüber. Erfahrene Adressen suchen deshalb parallel Projekte, die ihre Bewegung noch vor sich haben. Die großen Adressen, die Dogecoin fanden, bevor die Welt den Namen kannte, rotieren heute in Einstiege mit mehr Substanz darunter. Das ist die Konstellation, nach der viele suchen, ein von SolidProof geprüftes Projekt mit anstehendem Börsenstart und wöchentlichen Verbrennungen. Dazu kommen 10,38 Millionen Dollar aus Wallets, die vor der Menge angekommen sind. Die Wallets, die sich jetzt füllen, bleiben beim Börsenstart in Erinnerung, und wer heute kauft, hält den Preis, den sich der Rest des Zyklus später wünscht.

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Häufige Fragen

Wie sieht der Dogecoin Kurs im August 2026 aus?

DOGE liegt bei rund 0,0708 Dollar und testet den oberen Rand eines fallenden Keils. Drei Schlusskurse über 0,070 Dollar öffnen den Weg zu 0,077 Dollar, sonst bleibt 0,068 Dollar die nächste Auffangmarke.

Ist Pepeto ein starker Vorverkauf vor dem erwarteten Binance Listing?

Pepeto zieht 10,38 Millionen Dollar an Vorverkaufsnachfrage an, mit Swap Werkzeugen über mehrere Chains und wöchentlichen Verbrennungen. Der Vertrag wurde von SolidProof geprüft. Mehr auf der offiziellen Pepeto-Website.