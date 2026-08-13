Der Touristikriese TUI hat gestern seine Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 veröffentlicht. Aufgrund der anhaltend schwierigen Marktbedingungen berichtete das Unternehmen über einen geringeren Umsatz und sinkende Ergebnisse. Um das Jahresziel zu erreichen, muss das Sommerquartal sehr gut laufen. Zu beachten ist bei TUI natürlich die enorme Saisonalität der Ergebnisse: Nach neun Monaten steht aktuell ein bereinigtes EBIT von 123 Millionen Euro, nach 165 Millionen im Vorjahr, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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