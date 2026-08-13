BÖRSE AKTUELL: Die Tech-Rallye an der Wall Street greift auf Asien über. Der Iran verschärft seine Verhandlungsposition (13.08.2026)

Im heutigen Marktbericht zur Börse zeigen sich die internationalen Finanzmärkte uneinheitlich, aber tendenziell optimistisch. Während geopolitische Spannungen im Nahen Osten für Vorsicht sorgen, verleihen solide US-Inflationsdaten und eine Erholung im Halbleitungssektor der Börse aktuell Rückenwind.

?? Asien und Indizes: Tech-Werte führen Erholung an

Die US-Index-Futures setzen ihre Gewinne fort - trotz gemischter Signale bezüglich der Lage im Nahen Osten und verhärteter Positionen zwischen den USA und Iran:

Nasdaq 100 Futures: Führen die Gewinne weiterhin an (+0,3 %).

Führen die Gewinne weiterhin an (+0,3 %). Dow Jones Futures: Stagnieren (unverändert), was auf eine Kapitalrotation in Richtung neuer Technologien hinweist - angetrieben von den jüngsten Quartalszahlen führender KI-Lösungsanbieter.

Stagnieren (unverändert), was auf eine Kapitalrotation in Richtung neuer Technologien hinweist - angetrieben von den jüngsten Quartalszahlen führender KI-Lösungsanbieter. Asiatische Märkte: Folgten den positiven Vorgaben der Wall Street. Dort hatte eine Rally bei Halbleiteraktien den Nasdaq 100 auf neue Hochs katapultiert. Im Rahmen der Erwartungen liegende US-Inflationsdaten dämpften zudem Sorgen vor bevorstehenden Zinserhöhungen durch die Federal Reserve.

Die wichtigsten Asien-Indizes im Überblick

Index Entwicklung Status MSCI Asia-Pacific +0,6 % Breiter Anstieg in der Region KOSPI (Südkorea) +3,7 % Regionaler Spitzenreiter Nikkei 225 (Japan) +1,1 % Deutliche Gewinne Hang Seng (Hongkong) Unverändert Seitwärtsbewegung S&P/ASX 200 (Australien) -0,4 % Leichte Rückgänge

?? Wirtschaft und Politik: Straße von Hormuz und Zinsentscheidungen

Geopolitik: Iran und USA verharren in Pattsituation

Iran widersprach Äußerungen von US-Präsident Trump, wonach die USA die volle Kontrolle über die Straße von Hormuz hätten. Teheran betonte, dass der Seeverkehr erst wieder aufgenommen werde, wenn die iranischen Bedingungen akzeptiert würden. Beide Konfliktparteien stellen zunehmend unnachgiebige Forderungen und verlangen unter anderem Reparationszahlungen....

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