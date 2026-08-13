Einige Claude-Nutzer:innen sind verärgert. Sie fürchten, dass ihre KI-Nutzung zeitnah leichter auffliegen kann. Woran das liegt und welche Sorgen sie gegenüber Anthropic äußern. In den vergangenen Tagen hat Anthropic eine Neuerung in Claude implementiert. Um den EU-Vorgaben zur Transparenz von KI-generierten Inhalten nachzukommen, hat das Unternehmen dem Chatbot ein unsichtbares Wasserzeichen verpasst. KI-generierte Texte können so leichter identifiziert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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