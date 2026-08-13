Mit einem Plus von rund sieben Prozent ist die Aktie von SMA Solar am Donnerstag der Top-Performer im SDAX. Die endgültigen Zahlen des Wechselrichter-Spezialisten zum zweiten Quartal kommen am Markt gut an und sorgen dafür, dass der Blick nach der jüngsten Korrektur wieder nach oben geht.Im abgelaufenen Quartal ging der Umsatz gegenüber dem Vorjahr zwar um 3,2 Prozent auf 346 Millionen Euro zurück. Das EBIT lag aber bei 49 Millionen Euro - nach minus 30 Millionen Euro im Vorjahr. Unter dem Strich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär