Die vergangenen Wochen und Monate waren alles andere als ein Fest für Edelmetall-Investoren. Vor allem Silber hat es hart getroffen. Seit dem Hoch im Januar bei rund 120 Dollar je Unze hat sich der Silberpreis mehr als halbiert. Schon ist vom Ende der Edelmetall-Hausse die Rede. Doch in den vergangenen Tagen melden sich die Bullen zurück. Auch die ersten Analysten wagen sich wieder aus der Deckung. Citi sagt: Silber könnte in den nächsten sechs bis zwölf Monaten wieder 90 Dollar erreichen.Der entscheidende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär