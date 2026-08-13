Die Stimmung an den Börsen rund um den Globus bleibt gut. Die Investoren setzen darauf, dass sich die gestiegenen Energiepreise nicht in Inflationsszenarien zeigen, sondern von den Unternehmen weggedrückt werden und sich die Konjunktur mit wieder konsumfreudigeren Verbrauchern weiter erholen wird.

Die zuletzt vorgelegten Quartalszahlen vieler Unternehmen aus den USA und Europa unterstreichen dies. Noch aber sind die Halbleiter- und KI-Werte die Haupttreiber der aktuellen Aufwärtsbewegung. Die extrem starke Dynamik in diesen Sektoren führt zu Umsatz- und Gewinnwachstum in den Branchen, die unmittelbar damit zu tun haben. In all dieser Euphorie darf dann nicht vergessen werden, dass alles einmal ein Ende haben wird und sich derzeit viele selbstverstärkende Effekte durch Querbeteiligungen und Überkreuzgeschäfte ergeben.

Die Abfärbeffekte und hohen Aktienbewertungen in den USA geben zumindest den deutschen Aktien neuen Schwung, was auch den DAX immer wieder auf neue Rekorde befördert. Auf diesem Kursniveau setzt dann bei einigen Anlegern allerdings Höhenangst ein und die fehlenden positiven Handelsimpulse sorgen für Gewinnmitnahmen.

Heute stehen insbesondere die Arbeitsmarktdaten und die Erzeugerpreise aus den USA im Fokus. Nach den gestern im Rahmen der Erwartungen, aber weiterhin über der Zielmarke der US-Notenbank von zwei Prozent veröffentlichten Verbraucherpreisen muss sich heute zeigen, ob die Unternehmen die Preissteigerungen tatsächlich weiter kompensieren können. Allerdings haben sich erst jüngst die Energiepreise wieder verteuert, was sich in den heutigen Daten noch nicht widerspiegeln kann. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in einer Handelsspanne zwischen 26 250 und 26 550 Punkten bewegen.

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