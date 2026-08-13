Schneller fahren kostet Reichweite: Warum schon 20 Kilometer pro Stunde mehr auf der Autobahn den Akku deutlich schneller leert und wie clevere Fahrer das vermeiden können. Ein Experte liefert Tipps und Hinweise. Viele Autohersteller versuchen, auch bei der Entwicklung von E-Autos immer mehr Reichweite herauszuholen. Mehr Effizienz unter anderem bei der Aerodynamik anstelle immer größerer Akkus ist eine Möglichkeit. Die Effizienzbemühungen der Hersteller ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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