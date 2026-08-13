Herford (ots) -Die Inflation bremst die Kauflaune, Standard-Aufträge brechen weg und der Preiskampf verschärft sich. Wer jetzt aus Panik Rabatte gibt, ruiniert seine Marge und manövriert den eigenen Betrieb in eine Abwärtsspirale. Doch während der Großteil der Branche um Kunden kämpft, schreiben smarte Betriebe genau jetzt Rekordumsätze. Ihr Geheimnis: Sie haben verstanden, dass das Geld im Markt nicht weg ist, sondern nur fokussierter investiert wird.Wer in der Krise über den Preis verkauft, verliert. Kaufkräftige Premium-Kunden investieren weiterhin - aber nur bei klaren Experten. Hier erfahren Sie, wie Inhaber die Rabattschlacht verlassen, sich als Premium-Anbieter der Region positionieren und Aufträge mit gesunden Margen völlig konkurrenzlos gewinnen.Der Preis entscheidet längst nicht mehr alleinViele Handwerksbetriebe spüren derzeit, dass Kunden Angebote genauer vergleichen und Investitionen sorgfältiger abwägen. Dennoch bedeutet das nicht, dass hochwertige Projekte verschwunden sind. Vielmehr hat sich das Kaufverhalten verändert. Kunden investieren weiterhin - allerdings bevorzugt in Betriebe, die Kompetenz ausstrahlen, Vertrauen schaffen und einen professionellen Eindruck vermitteln.Genau deshalb führt der Versuch, Aufträge über Rabatte zu gewinnen, häufig in die falsche Richtung. Zwar kann ein niedrigerer Preis kurzfristig den Ausschlag geben, langfristig sinken jedoch die Margen und der eigene Betrieb wird zunehmend über den Preis statt über seine Qualität wahrgenommen.Premium beginnt nicht beim Angebot, sondern beim ersten KontaktErfolgreiche Handwerksbetriebe unterscheiden sich häufig weniger durch ihre handwerkliche Leistung als durch ihren Verkaufsprozess. Bereits nach der ersten Anfrage entscheiden sie, wie viel Zeit und Ressourcen sie investieren.Anstatt sofort ein Angebot zu erstellen, wird zunächst geprüft, ob das Projekt grundsätzlich zum Betrieb passt. Ein telefonisches Erstgespräch hilft dabei, den Bedarf des Interessenten einzuordnen und offene Fragen zu klären. Erst anschließend folgt eine persönliche Beratung, in der Anforderungen, Wünsche und mögliche Lösungen ausführlich besprochen werden. Dadurch entsteht nicht nur Vertrauen, sondern gleichzeitig vermeiden Betriebe, viel Zeit in Interessenten zu investieren, bei denen die Erfolgsaussichten von Anfang an gering sind.Planung sollte erst bei echtem Kaufinteresse beginnenGerade bei größeren Projekten wie Wärmepumpen, Badsanierungen oder Dachsanierungen ist die Angebotserstellung mit erheblichem Aufwand verbunden. Heizlastberechnungen, Aufmaße oder technische Prüfungen nehmen wertvolle Arbeitszeit in Anspruch.Deshalb empfiehlt es sich, umfangreiche Planungen erst dann vorzunehmen, wenn der Kunde grundsätzlich von der Lösung überzeugt ist. So konzentrieren sich Betriebe auf Projekte mit einer realistischen Abschlusswahrscheinlichkeit und setzen ihre personellen Ressourcen deutlich effizienter ein.Das Angebot ist Teil des VerkaufsgesprächsEbenso entscheidend ist die Art, wie ein Angebot präsentiert wird. Viele Betriebe versenden ihre Kalkulation per E-Mail und hoffen anschließend auf eine Rückmeldung. In diesem Moment reduziert sich die Entscheidung des Kunden häufig auf den Preis.Sinnvoller ist es, das Angebot gemeinsam zu besprechen. So lassen sich einzelne Positionen erläutern, Rückfragen unmittelbar beantworten und der Nutzen der vorgeschlagenen Lösung verständlich vermitteln. Der Kunde erkennt dadurch besser, welche Leistungen hinter dem Angebot stehen und weshalb sie ihren Preis haben.Transparente Festpreise schaffen VertrauenHat ein Betrieb seine Prozesse im Griff und kalkuliert Projekte sorgfältig, können Pauschalpreise eine sinnvolle Alternative zur klassischen Stundenabrechnung sein.Für Kunden bedeutet ein Festpreis vor allem Planungssicherheit. Gleichzeitig entfallen viele Diskussionen über Arbeitszeiten oder einzelne Stundenpositionen. Stattdessen rückt das fertige Ergebnis in den Mittelpunkt. Wer seine Projekte zuverlässig kalkuliert, kann dadurch nicht nur transparenter arbeiten, sondern häufig auch wirtschaftlicher.Professionelle Abläufe machen den UnterschiedEin Premium-Handwerksbetrieb definiert sich nicht allein über hochwertige Materialien oder exzellente handwerkliche Arbeit. Ebenso wichtig sind strukturierte Abläufe, verbindliche Kommunikation und ein professionelles Auftreten während des gesamten Projekts.Von der ersten Kontaktaufnahme über die Beratung bis hin zur Angebotserstellung sollte jeder Schritt nachvollziehbar organisiert sein. Digitale Prozesse können dabei unterstützen, Informationen schneller bereitzustellen, Abläufe zu vereinfachen und Kunden zuverlässig zu begleiten. Für Auftraggeber entsteht so der Eindruck eines Unternehmens, das organisiert arbeitet und sein Handwerk beherrscht.Nicht der günstigste Betrieb gewinnt - sondern der überzeugendsteWer sich ausschließlich über den Preis verkauft, gerät schnell in einen Wettbewerb, den am Ende niemand gewinnt. Erfolgreiche Handwerksbetriebe setzen stattdessen auf einen klar strukturierten Verkaufsprozess, transparente Kommunikation und nachvollziehbare Angebote.Kunden entscheiden sich gerade bei größeren Investitionen selten nur für das günstigste Angebot. Viel häufiger wählen sie den Betrieb, der Kompetenz vermittelt, professionell auftritt und Vertrauen schafft. Wer diesen Anspruch konsequent verfolgt, verbessert nicht nur seine Abschlussquote, sondern gewinnt langfristig Aufträge mit wirtschaftlich gesunden Margen.Über Matthias Niehaus:Matthias Niehaus ist Gründer und Geschäftsführer der Matthias Niehaus GmbH, die sich auf praxisnahe Digitalisierungslösungen für Handwerksbetriebe spezialisiert hat. Mit seiner eigenen Erfahrung als Handwerksunternehmer hilft er Betrieben, ihre Prozesse zu automatisieren - von der schnelleren Angebotserstellung über einfache Projektverwaltung bis zur automatisierten Buchhaltung. Statt Theorie bietet er funktionierende Systeme, die Betriebe entlasten, das Wachstum fördern und Freiräume schaffen. So unterstützt er Handwerker dabei, echte Unternehmer zu werden. Mehr Informationen unter: https://matthias-niehaus.de/Pressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deMatthias Niehaus GmbHEimterstraße 12532049 HerfordOriginal-Content von: Matthias Niehaus GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179741/6332437