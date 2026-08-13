© Foto: Dall-EBitcoin verharrt weiter in seiner Seitwärtsbewegung. Die neuen US-Inflationsdaten brachten keinen Ausbruch und lassen die Fed-Zinserwartungen weiter offen.Bitcoin kommt weiterhin nicht vom Fleck. Am Donnerstagmorgen notiert die größte Kryptowährung bei 63.869 US-Dollar und damit lediglich 0,17 Prozent höher. Auf Wochensicht steht sogar ein Minus von 1,55 Prozent zu Buche. Auch die am Mittwochnachmittag veröffentlichten Inflationsdaten aus den USA konnten den entscheidenden Impuls für einen Ausbruch aus der seit Monaten anhaltenden Handelsspanne nicht liefern. Wie Daten von Glassnode zeigen, bewegt sich Bitcoin inzwischen insgesamt 307 Tage innerhalb des Preisbandes zwischen 60.000 und …Den vollständigen Artikel lesen
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