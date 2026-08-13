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Der XRP Kurs gerät von einer Seite unter Druck, die kaum jemand beachtet, denn die Transaktionen im XRP Ledger brachen in vier Tagen um 44 Prozent ein, von 2,81 Millionen auf 1,57 Millionen. Am 11. August handelt der Token bei rund 1,012 Dollar, nach einem Tagestief von 1,008 Dollar. Die börsengehandelten Fonds meldeten am 7. und am 10. August null Nettozuflüsse, ihr Vermögen sank von rund 993 auf etwa 950 Millionen Dollar. Im Folgenden sehen Sie die Zahlen des Tages, die Marken, die jetzt zählen, und warum der Inflationsbericht am 12. August kurzfristig alles entscheidet. Zum Schluss sehen Sie, wohin Kapital wandert, das nicht länger warten möchte.

XRP Kurs zwischen 1,00 und 1,09 Dollar, was die Daten der letzten 24 Stunden zeigen

Der wichtigste Bruch liegt bereits hinter dem Markt, denn am Sonntag verlor XRP den Wochenschluss über 1,04 Dollar, eine Marke, die seit November 2024 jede Woche gehalten hatte. Laut Coinpedia meldeten die Fonds am 7. und am 10. August null Zuflüsse, nachdem am 6. August noch 3,45 Millionen Dollar hereingekommen waren. Ohne diese Käufer fehlt die Nachfrage, die frühere Rücksetzer aufgefangen hat.

Laut Bybit notiert XRP bei 1,012 Dollar, rund 2 Prozent unter dem Stand von gestern, bei 987 Millionen Dollar Volumen. Der Marktwert von 63,28 Milliarden Dollar hält den Token von Ripple auf Rang sechs, aktuell aber unter den schwächsten großen Werten. Dazu wurden in 24 Stunden Positionen über 8,45 Millionen Dollar zwangsweise geschlossen. Solange die Ein Dollar Marke hält, bleibt der Rückgang geordnet, ein Bruch würde den Bereich um 0,92 Dollar freilegen.

Nach oben müssen Käufer zuerst 1,036 Dollar zurückholen, der eigentliche Widerstand wartet erst nahe 1,09 Dollar. Die Version 3.3.0 des XRP Ledgers brachte vertrauliche Überweisungen, doch der XRP Kurs reagierte kaum, denn jede Neuerung braucht zwei Wochen Zustimmung von über 80 Prozent der Validatoren. Der nächste Auslöser liegt hier also außerhalb des Marktes, während er anderswo längst im Kalender steht.

XRP Kurs wartet auf den Auslöser, Pepeto hat ihn längst

Dieser Kalendereintrag heißt Listing, und er verschiebt sich weder wegen einer Sommerpause noch wegen einer Notenbank. Genau deshalb richtet sich ein Teil des Kapitals bereits darauf aus, statt auf Zuflüsse zu warten, die seit Tagen ausbleiben. Wer diesen Markt verfolgt und gleichzeitig Vorverkäufe beobachtet, hat Pepeto in fast jedem Gespräch über Einstiege mit einer echten Rechnung dahinter bemerkt.

Ein Mitgründer brachte den ursprünglichen Pepe allein mit einer Gemeinschaft und einer Menge von 420 Billionen Token auf 11 Milliarden Dollar. Derselbe Kopf baute die Börsenwerkzeuge unter diesem Projekt, und diese Werkzeuge arbeiten bereits heute im laufenden Betrieb. Die Tauschfunktion wickelt jeden Handel zwischen zwei Ketten ohne Gebühren ab, sodass die volle Position erhalten bleibt. Ohne diese Funktion schrumpft ein Bestand bei jeder einzelnen Transaktion ein Stück weiter.

Der Risikoprüfer PepetoAI schickt jede Position vom Einstieg bis zum Ausstieg durch eine Gefahrenprüfung. Damit bekommt jede Wallet einen Einblick, den große Handelshäuser sonst hinter verschlossenen Türen behalten. Das gesamte Paket läuft auf einer Börsenstruktur, die ein früherer Architekt von Binance aufgebaut hat. Sicherheit liefert dabei die Prüfung durch SolidProof, die den kompletten Code und den Vertrag bestätigt hat, noch bevor die erste Runde des Vorverkaufs startete.

Über 10,38 Millionen Dollar flossen bereits in den Vorverkauf, während der breite Markt in denselben Wochen Verluste verbuchte. Die rechnenden Wallets sehen dabei offenbar etwas, das die breite Masse bisher nicht eingepreist hat. Bei einem Kurs von 0,000000188 Dollar ist der Abstand zwischen diesem Einstieg und dem späteren Listingpreis keine Vermutung, sondern eine einfache Rechnung. Wer jetzt einsteigt, spekuliert deshalb nicht, sondern positioniert sich im Vorverkauf von Pepeto, der genau den Abstand zwischen Einstieg und Listing bietet, den große Werte seit mehreren Zyklen nicht mehr liefern.

Fazit

Jede Meldung zum XRP Kurs bestätigt die Richtung, doch ein Token mit 63 Milliarden Dollar Marktwert rechnet in Monaten. Vorverkaufswallets rechnen dagegen in Tagen, weil ihr Auslöser bereits im Kalender steht. Über 10,38 Millionen Dollar sind bereits in Pepeto geflossen, und das Tempo zeigt, was der Markt noch nicht eingepreist hat. Der Gründer, der das Modell mit dem ursprünglichen Pepe bereits bewiesen hat, erklärt den Abstand zwischen Vorverkauf und Listing. Sobald der Vorverkauf schließt, bleibt nur noch der Börsenpreis übrig. Dieser Abstand schließt sich Runde für Runde, und wer jetzt einsteigt, sichert sich den letzten Preis vor dem Börsenstart.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Wie steht der XRP Kurs aktuell?

Der Token handelt bei rund 1,012 Dollar und verteidigt die Ein Dollar Marke, nachdem der Wochenschluss über 1,04 Dollar fiel.

Ist Pepeto ein interessanterer Einstieg als XRP?

Pepeto bietet einen Abstand zwischen Vorverkauf und Listing, den ein Token dieser Größe nicht mehr liefern kann, bei 10,38 Millionen Dollar und einer Prüfung durch SolidProof, alle Angaben auf der offiziellen Pepeto-Website.