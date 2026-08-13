Nach DAX, EuroStoxx 50 und Dow Jones erweitern wir unser Screening heute auf den gesamten STOXX Europe 600. Gesucht sind also Unternehmen mit einer günstigen Bewertung gemessen am erwarteten Gewinnwachstum, positiven Analystenrevisionen und echten Insiderkäufen. Das macht die Auswahl erstaunlich schwierig. Selbst unter 600 europäischen Unternehmen erfüllen nur sehr wenige Titel sämtliche Anforderungen. Trotzdem haben wir erneut zwei Kandidaten für Sie bereit, die Sie in der Termin Börse daily nachlesen können, das geht auch im Einzelabruf (KLICK HIER).
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