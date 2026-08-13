Berlin (ots) -LuxLiebe, eine neue Premium-Dating-Plattform für erfolgreiche und anspruchsvolle Singles, hat heute offiziell ihren Start bekannt gegeben und lädt erste Mitglieder ein, Teil der Community zu werden.LuxLiebe wurde für Menschen geschaffen, die Wert auf Qualität, Diskretion und echte Verbindungen legen. Die Plattform verfolgt einen kuratierten Ansatz für Dating und richtet sich an Singles, die mehr suchen als endloses Swipen. Stattdessen setzt LuxLiebe auf Begegnungen, Erlebnisse und eine Community, die auf gemeinsamen Werten, Lebensstil, Ambitionen und emotionaler Kompatibilität basiert."Für viele Menschen ist Dating laut, oberflächlich und ermüdend geworden", sagt Flavio Sonanini, Gründer von LuxLiebe. "LuxLiebe wurde für Menschen entwickelt, die sich etwas Anspruchsvolleres, Schöneres und Authentischeres wünschen - etwas, das zu ihrer Persönlichkeit und ihren Lebenszielen passt."LuxLiebe positioniert sich an der Schnittstelle von Romantik, Lifestyle und Exklusivität. Die Plattform richtet sich an Mitglieder, die Eleganz, Reisen, Kultur, Gastronomie, Design und Gespräche schätzen und nach echter Chemie und einer Partnerschaft suchen.Das Unternehmen nimmt erste Mitglieder auf und baut eine Community von Singles auf, die an einer echten Verbindung interessiert sind. Künftig wird LuxLiebe Mitglieder-Events, lifestyle-orientierte Inhalte sowie Premium-Funktionen einführen, die das Dating-Erlebnis persönlicher, bewusster und inspirierender gestalten."Luxus definiert sich nicht allein darüber, wohin man reist oder was man besitzt", ergänzt Sonanini. "Es geht darum, wie etwas einen fühlen lässt. LuxLiebe möchte Dating wieder aufregend, stilvoll und emotional authentisch machen."Weitere Informationen oder die Möglichkeit, sich als Early Member anzumelden, finden Sie unter https://luxliebe.com/de.Website: https://luxliebe.com/deÜber LuxLiebeLuxLiebe ist eine Premium-Dating-Marke für anspruchsvolle, ambitionierte Singles, die auf der Suche nach einer bedeutungsvollen romantischen Beziehung sind. Basierend auf den Werten Eleganz, bewusste Partnersuche und Lifestyle-Kompatibilität bietet LuxLiebe eine exklusive Alternative zu traditionellen Dating-Plattformen.Pressekontakt:E-Mail: press@luxliebe.comOriginal-Content von: LuxLiebe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183157/6332452