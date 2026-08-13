Köln (ots) -Deutschland wirbt weltweit um Physiotherapeuten. Trotzdem verschärft sich der Personalmangel in zahlreichen Praxen weiter. Während die Politik auf Zuwanderung setzt, scheitert die Integration vieler Fachkräfte häufig an langwierigen Anerkennungsverfahren, Bürokratie, Sprachhürden und komplexen Verwaltungsprozessen.Deutschland hat nicht nur ein Fachkräfteproblem - sondern vor allem ein Umsetzungsproblem. Viele qualifizierte Menschen könnten helfen, werden aber durch das System ausgebremst. Nachfolgend wird erläutert, warum der Fachkräftemangel trotz Zuwanderung anhält, an welchen Stellen das Gesundheitsasystem Potenzial verschenkt - und welche Reformen dringend nötig wären, um Personal schneller in die Versorgung zu bringen.Der Personalmangel wächst weiterDer Mangel an medizinischem Personal zählt zu den größten Herausforderungen des deutschen Gesundheitswesens. Bereits heute arbeiten viele Physiotherapiepraxen an ihrer Belastungsgrenze. Überstunden, kurzfristige Dienstausfälle und eine dauerhaft hohe Arbeitsbelastung prägen den Alltag zahlreicher Beschäftigter.Internationale Fachkräfte können dazu beitragen, diese Versorgungslücke zu schließen. Allerdings zeigt sich zunehmend, dass die Gewinnung qualifizierter Kräfte allein nicht ausreicht. Entscheidend ist vielmehr, wie schnell und zuverlässig sie tatsächlich in den Arbeitsalltag integriert werden. Genau an diesem Punkt stößt das bestehende System häufig an seine Grenzen.Bürokratische Hürden bremsen qualifizierte Fachkräfte ausDer Weg nach Deutschland ist für viele internationale Fachkräfte mit erheblichen bürokratischen Herausforderungen verbunden. Bereits vor der Einreise müssen zahlreiche Voraussetzungen erfüllt werden. Komplexe Anerkennungsverfahren, langwierige Visaprozesse, Sprachzertifikate sowie unterschiedliche Zuständigkeiten führen dazu, dass sich Verfahren häufig über viele Monate erstrecken. Nicht selten verlieren Bewerber während dieser Zeit die Perspektive und entscheiden sich für andere Zielländer.Besonders deutlich wird dies bei der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse. Obwohl das Ziel bundesweit identisch ist, unterscheiden sich die Anforderungen je nach Bundesland teilweise erheblich. Unterschiedliche Formvorschriften, Zuständigkeiten und Bearbeitungsabläufe erschweren sowohl den Fachkräften als auch den Arbeitgebern die Orientierung. Statt eines einheitlichen Verfahrens entsteht ein föderaler Flickenteppich, der unnötig Zeit und Ressourcen bindet.Zusätzliche Verzögerungen entstehen häufig bei der Dokumentenprüfung. Übersetzungen, die bereits im Herkunftsland angefertigt wurden, werden vielfach nicht akzeptiert, wenn sie nicht von in Deutschland beeidigten Übersetzern stammen. In der Folge müssen Zeugnisse und Nachweise erneut übersetzt und beglaubigt werden. Ein Verfahren, das grundsätzlich innerhalb weniger Wochen abgeschlossen werden könnte, verlängert sich dadurch oftmals auf ein halbes Jahr oder länger.Reformen können vorhandenes Potenzial besser nutzenWenn Deutschland im internationalen Wettbewerb um qualifizierte Physiotherapeuten bestehen möchte, müssen die bestehenden Verfahren konsequent weiterentwickelt werden. Ziel sollte es sein, Anerkennungs- und Visaprozesse bundesweit stärker zu vereinheitlichen, zu digitalisieren und nachvollziehbar zu gestalten.Eine zentrale digitale Plattform könnte sämtliche Verfahrensschritte bündeln, den aktuellen Bearbeitungsstand transparent darstellen und Doppelarbeit vermeiden. Gleichzeitig würden sowohl Fachkräfte als auch Arbeitgeber von klaren Zuständigkeiten und einheitlichen Informationen profitieren.Ebenso wichtig sind verbindliche Bearbeitungsfristen sowie mehrsprachige Informationsangebote. Ergänzend dazu sollte der Spracherwerb bereits im Herkunftsland stärker unterstützt werden, beispielsweise durch besser zugängliche Kursangebote oder gezielte Förderprogramme. Dadurch könnten viele Fachkräfte früher alle erforderlichen Voraussetzungen erfüllen und schneller in den Arbeitsmarkt einsteigen.Integration endet nicht mit der EinreiseDer Erfolg internationaler Fachkräftegewinnung entscheidet sich letztlich nicht allein im Anerkennungs- oder Visumverfahren, sondern auch im Arbeitsalltag. Eine nachhaltige Integration beginnt bereits vor der Ankunft. Dazu gehören eine frühzeitige Kommunikation mit dem zukünftigen Team, transparente Informationen über den Arbeitsplatz sowie Unterstützung bei organisatorischen Fragen, etwa der Wohnungssuche oder den ersten Behördengängen.Nach der Einreise sollte ein strukturiertes Onboarding selbstverständlich sein. Feste Ansprechpartner, ausreichend Zeit für die fachliche und sprachliche Einarbeitung sowie Unterstützung im Umgang mit Verwaltungsprozessen erleichtern den Einstieg erheblich. Gleichzeitig fördern sie die Zusammenarbeit im Team und tragen dazu bei, dass internationale Fachkräfte langfristig im Beruf bleiben.Fazit:Der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen wird sich nicht allein durch verstärkte Zuwanderung lösen lassen. Qualifizierte Fachkräfte sind vorhanden, doch sie müssen schneller, effizienter und verlässlicher in die Versorgung integriert werden. Erst wenn bürokratische Hürden abgebaut, Verfahren vereinfacht und die Integration systematisch begleitet werden, kann Deutschland das Potenzial internationaler Fachkräfte tatsächlich ausschöpfen und die Versorgung langfristig sichern.Über Tobias Frese:Tobias Frese ist Gründer und Geschäftsführer der Frese Recruiting GmbH. Die Personalagentur vermittelt qualifizierte Physiotherapeuten aus dem Ausland an deutsche Praxen. Dabei übernimmt die Agentur den kompletten Prozess von Auswahl bis Integration. Mehr Informationen unter: www.frese-recruiting.dePressekontakt:Frese Recruiting GmbHVertreten durch: Tobias FreseE-Mail: info@frese-recruiting.deWebseite: https://www.frese-recruiting.de/Original-Content von: Frese Recruiting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178186/6332450