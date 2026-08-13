Hamburg (ots) -Heute zeichnet das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) gemeinsam mit dem DUP UNTERNEHMER-Magazin erstmals Deutschlands Beste Business-Partner aus. Der 2026 ins Leben gerufene Preis würdigt Unternehmen mit herausragender Kundenzufriedenheit aus verschiedensten Branchen und mit unterschiedlichster Produktvielfalt - von Beratung und Business Services über Versicherungen bis hin zu IT und Arbeitskleidung. Prämiert werden Anbieter, die ihre Geschäftspartner beispielhaft von sich überzeugen.Der Award macht sichtbar, welche Unternehmen im B2B-Umfeld mit ihren kundenorientierten Dienstleistungen zu reibungslosen Projekten, Wachstumspotenzialen oder dem Erreichen langfristiger Ziele beitragen.Bianca Möller, Geschäftsführerin des DISQ, betont den hohen Stellenwert der Preisträger: "Die ausgezeichneten Dienstleister kreieren einen echten Mehrwert für Unternehmen und deren nachhaltigen Erfolg. Denn sie geben ihren Kundinnen und Kunden Sicherheit bei geschäftskritischen Entscheidungen. Ihre Relevanz wird aber zu oft übersehen. Das ändern wir gemeinsam mit DUP UNTERNEHMER - Spitzenqualität verdient Aufmerksamkeit."Der Auszeichnung liegt eine großangelegte Kundenbefragung zugrunde, bei der 12.168 Stimmen eingingen. Im Zeitraum von März bis Mai konnten Personen über 18 Jahren, die in den letzten zwölf Monaten als Geschäftskunden auftraten, Unternehmen in verschiedenen Kategorien bewerten.Die Bewertung erfolgte anhand der Kriterien- Preis-Leistungs-Verhältnis,- Service,- Zuverlässigkeit- und Transparenz.Zusätzlich wurde die Weiterempfehlungsbereitschaft erfragt.Alle Preisträger alphabetisch nach Kategorien und Einzelkategorien:Beratung & Business Services- Facility-Management-Dienstleister: Stölting, Strabag, Vebego Facility Services- Interim- & Projektmanagement-Dienstleister: Michael Page- Personalberatung & Executive Search: Amrop, Dr. Heimeier, Harvey Nash Deutschland- Unternehmensberatung / Strategieberatung: Bain & Company Deutschland, KPMG Advisory, PwC Strategy&Finanzierung & Versicherungen- Arbeitstextilien-Leasing: Alsco, Bardusch, mwtex- Elektronik-Leasing: CP Comfortleasing, Everphone, Leasingshop.de- Factoring & Debitorenmanagement: Allianz Trade Factoring, Bibby Financial Services Deutschland, Deutsche Factoring Bank- IT-Leasing: CHG, Columbus Leasing, Econocom- Leasing-Generalisten: Deutsche Leasing, Raiffeisen-Impuls-Leasing, VR Smart Finanz- Maschinen- & Geräte-Leasing: Contorion, Hilti, Würth Leasing- Versicherungsmakler: Aon Versicherungsmakler, Marsh Schunk GroupIndustrie & Infrastruktur- Automatisierungs- & Robotiklösungen: Bosch Rexroth, Festo, Siemens- Energieversorger: MVV, Statkraft, Vattenfall- Gebäudetechnik & TGA-Unternehmen: Bauer Elektroanlagen, Elevion Group, GA-tec Gebäude- und Anlagetechnik- Industriezulieferer & Komponentenhersteller (OEM): Bosch Rexroth, Sick, Thyssenkrupp- Technische Großhändler & Elektrogroßhandel: H. Gautzsch Firmengruppe, Obeta Electro, Unielectro Fachgroßhandel- Technischer Handel & Industriebedarf: Berner Group, Otto Roth, WürthIT & Software- Cloud- & Hosting-Anbieter: Ionos, Stackit, Strato- Cybersecurity- & IT-Sicherheitsdienstleister: G Data Cyberdefence, Orange Cyberdefence, Rohde & Schwarz- Datenanalyse- & KI-Lösungsanbieter: Atos, IBM Deutschland, Msg- ERP-/CRM-Softwareanbieter: CAS Software, Salesforce, SAP Deutschland- HR-Software & digitale Personaltools: Datev, Haufe, SAP- IT-Beratung & Digitalisierungspartner: Adesso, Deloitte Deutschland, IBM Deutschland- IT-Schulungs- & Zertifizierungsanbieter: CMT Computer- und Management Trainings, IT-Schulungen.com, Kegel IT.Trainings- IT-Systemhäuser & Managed Service Provider: Axians, Bechtle, Computacenter- Softwareentwicklung & Outsourcing: Akquinet, Cognizant, SaM Solutions- Telekommunikations- & Netzwerkanbieter:1&1 Versatel, Deutsche Telekom, Noris NetworkLogistik & Fulfillment- Beschaffungsplattformen / E-Procurement: Newtron, Simple Systems, Unite (Mercateo)- Lager- & Fulfillment-Dienstleister: Lufapak, Portica- Versandplattformen: LetMeShip, Sendify, ShipcloudVeröffentlichung unter Nennung der Quelle:Deutsches Institut für Service-Qualität / DUP UnternehmerPressekontakt:Deutsches Institut für Service-QualitätJasmin DeiterProjektmanagerin Kommunikation & MarktforschungTel.: 040 / 27 88 91 48-20E-Mail: j.deiter@disq.dewww.disq.deRTL DeutschlandNicole HobuschSenior Managerin KommunikationTel.: 0221 / 456-74103E-Mail: nicole.hobusch@rtl.deOriginal-Content von: DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64471/6332449