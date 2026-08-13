Hitzewellen, Dürren in Europa. Der Klimawandel ist präsenter denn je. Bei der Eindämmung der Klimaerwärmung spielen Afrika und Lateinamerika eine Schlüsselrolle. Doch ausgerechnet dort, wo der Finanzierungsbedarf am größten ist, bleibt privates Kapital bislang die Ausnahme. Dabei geht es längst nicht mehr nur um Entwicklungspolitik, sondern um eine der größten Investitionschancen der kommenden Jahrzehnte. Denn die Finanzierungslücke ist enorm. Und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Börsianer