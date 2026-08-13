DJ Amundi S&P 500 Buyback UCITS ETF USD Acc: Net Asset Value(s)

Amundi S&P 500 Buyback UCITS ETF USD Acc (BYBU) Amundi S&P 500 Buyback UCITS ETF USD Acc: Net Asset Value(s) 13-Aug-2026 / 09:05 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =--------------------------------------------------------------------- Net Asset Value(s) FUND: Amundi S&P 500 Buyback UCITS ETF USD Acc DEALING DATE: 12-Aug-2026 NAV PER SHARE: USD: 415.3884 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 63192 CODE: BYBU ISIN: LU1681048XXX =--------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. View original content: EQS News =--------------------------------------------------------------------- ISIN: LU1681048XXX Category Code: NAV TIDM: BYBU LEI Code: 549300XV8M530JD5TK84 Sequence No.: 439600 EQS News ID: 2382260 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?application_id=2382260&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2026 03:05 ET (07:05 GMT)