Nürnberg (ots) -Ein immowelt Ranking der 10 teuersten Mietimmobilien in Deutschland zeigt:- Spitzenmiete mit Sicherheitskonzept: Ein Penthouse für 18.000 Euro Monatsmiete in Berlin-Dahlem mit eigener Personalwohnung führt das Ranking an- Full-Service statt Papierkram: Viele Top-Mietobjekte kommen möbliert, mit Hausdame oder eigenem Sicherheitskonzept- Diskretion hat ihren Preis: Von Fingerabdruck-Scannern bis zum eigenen Tresorraum ist Sicherheit bei den teuersten Mietobjekten TrumpfWer im Luxussegment mietet, sucht selten nur ein Dach über dem Kopf, sondern vor allem Flexibilität, Diskretion und Service auf Knopfdruck. Eine aktuelle Auswertung der 10 teuersten Mietobjekte Deutschlands auf immowelt.de zeigt: Für bis zu 18.000 Euro Kaltmiete im Monat erwarten Mieter heute weit mehr als große Zimmer und noble Adressen. Fingerabdruck-Scanner, eigene Personalwohnungen, Hausdamen-Service oder ein Tresorraum gehören bei vielen Objekten ebenso zum Standard wie die Möglichkeit, kurzfristig und meist voll möbliert einzuziehen."Wer sich für eine der teuersten Mietimmobilien Deutschlands entscheidet, profitiert vor allem von Flexibilität und Diskretion. Möblierte Objekte mit eigenem Sicherheitskonzept und Personalbereich lassen sich innerhalb weniger Wochen beziehen, ideal für international tätige Führungskräfte oder Top-Diplomaten, die selten lange an einem Ort bleiben und deshalb vor allem auf Flexibilität angewiesen sind", sagt immowelt CEO Theo Mseka.Top 5 Häuser: Sicherheit und Rückzug in der eigenen VillaBei den Häusern zeigt sich: Wer Spitzenmieten zahlt, erwartet neben viel Platz vor allem maximale Sicherheit - von der Alarmanlage bis zum Tresorraum.Meerbusch bei Düsseldorf: Neubauvilla mit Alarmanlage und Aufzug - 17.500 EuroGanz oben im Häuser-Ranking steht eine 2026 fertiggestellte Architektenvilla im Villenviertel Alt-Meererbusch nahe Düsseldorf. Die 11-Zimmer-Villa mit 535 Quadratmeter Wohnfläche ist zum Erstbezug bereit und punktet mit hauseigenem Aufzug, Alarmanlage mit Innen- und Außenhautüberwachung sowie Kameraüberwachung der Toreinfahrt.Zum Exposé (https://www.immowelt.de/expose/931f146a-cb70-47a3-bff3-546193614aa1)Stuttgart: Parkvilla mit Aussicht - 12.000 EuroAm Stuttgarter Hohen Bopser liegt diese von den Eigentümern selbst gestaltete Villa auf einem vollständig uneinsehbaren, 3.500 Quadratmeter großen Parkgrundstück. Pool, Sauna und ein eigenes Fitnessstudio schaffen einen privaten Rückzugsort mit Blick über Stuttgart.Zum Exposé (https://www.immowelt.de/expose/af931815-b990-4e19-bf6d-a530706180cc)München: Befristete Villa mit Tresorraum - 12.000 EuroDiese Villa im Herzogpark in Bogenhausen wird bewusst befristet und auf Wunsch möbliert vermietet, ideal für Führungskräfte auf Zeit. Neben einem eigenen Tresorzimmer verfügt das Anwesen über ein Au-pair-Zimmer mit Bad en suite, einen Weinkeller und einen kompletten Spa-Bereich im Untergeschoss.Zum Exposé (https://www.immowelt.de/expose/ef67dc5b-c8f6-4685-94ba-20611f09e8d5) · Fotos herunterladen (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2026/muenchen-bogenhausen-villa_duken-v.-wangenheim.zip) (Bildquelle: Duken & v. Wangenheim)Hinweis: Bei der im Exposé gezeigten Möblierung handelt es sich um einen KI-generierten Interior-Vorschlag.Potsdam: Historische Villa Bohm mit separater Remise - 10.950 EuroDie 1901 vom königlichen Hofbaumeister Albert Bohm erbaute Villa Bohm bietet neben dem herrschaftlichen Hauptgebäude eine separate, denkmalgeschützte Remise mit eigenem Bad, ideal als Gästehaus oder autarker Arbeitsbereich, ohne die Privatsphäre der Hauptvilla zu berühren.Zum Exposé (https://www.immowelt.de/expose/3513e7da-6274-4aab-809c-2516c26da9b7)Grünwald: Smart-Home-Villa mit Nanny-Apartment - 10.750 EuroSüdlich von München rundet eine Design-Villa mit Pool und Wellnessbereich das Ranking ab. Ein separates Zimmer mit eigenem Bad lässt sich wahlweise als Homeoffice, Gästezimmer oder Nanny-Apartment nutzen, eine KNX-Smart-Home-Steuerung macht Licht, Heizung, Pool und Alarmanlage bequem per App bedienbar.Zum Exposé (https://www.immowelt.de/expose/f718d7dd-03a0-445e-b7a7-c8ab46de48a5) · Fotos herunterladen (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2026/gruenwald-villa-duken-v.-wangenheim.zip) (Bildquelle: Duken & v. Wangenheim)Top 5 Wohnungen: Möbliert, bewacht, sofort bezugsfertigNoch deutlicher zeigt sich der Trend zum Full-Service-Wohnen bei den teuersten Mietwohnungen: Vier der Top 5 Objekte werden möbliert angeboten, mehrere verfügen über ein eigenes Sicherheitskonzept oder separate Personalbereiche. Auffällig: Vier der fünf teuersten Mietwohnungen liegen in Berlin.Berlin-Dahlem: Penthouse mit eigener Personalwohnung - 18.000 EuroDie Villa Bernadotte in Dahlem bietet mit ihrem vom Miami-Stil inspirierten Penthouse einen Rückzugsort der Spitzenklasse. Die 665 Quadratmeter große Einheit ist eine von zwei separat mietbaren Einheiten in der Villa, erreichbar per privatem Lift, mit eigenem Büro-/Arbeitsbereich, Personalräumen und Gästesuiten. Pool, Sauna und Vorgarten stehen beiden Einheiten gemeinsam zur Verfügung. Wer die gesamte Villa exklusiv für sich möchte, kann beide Einheiten gemeinsam für 40.000 Euro monatlich mieten.Zum Exposé (https://www.immowelt.de/expose/52d3d129-45fa-4600-b1c7-c9cedde31b71) · Fotos herunterladen (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2026/berlin-dahlem-penthouse_von-albert-real-estate.zip) (Bildquelle: Von Albert Real Estate)Düsseldorf: Hochsicherheits-Penthouse mit Fingerabdruck-Zugang - 17.500 EuroIm Düsseldorfer Medienhafen sichert ein Fingerabdruck-Scanner den Zugang zu dieser Penthouse-Maisonette-Wohnung mit privatem Dachterrassenpool. Alle drei Wohnungstüren erfüllen die Sicherheitsklasse RC4, die Fenster sind RC3-gesichert. Ein Sicherheitskonzept, wie man es sonst eher von Botschaften kennt.Zum Exposé (https://www.immowelt.de/expose/8b3387fe-90ab-4c5b-b9f4-7ca4e9156db4)Berlin-Prenzlauer Berg: Vollmöbliertes Penthouse mit Hausdame - 16.500 EuroKomplett eingerichtet mit Designklassikern von Walter Knoll und Poltrona Frau, ergänzt um Weinklimaraum, Heimkino und Fitnessraum: Dieses Penthouse im Kollwitzkiez in Prenzlauer Berg lässt sich buchstäblich mit dem Koffer beziehen. Ein Hausservice mit Hausdame rundet das Angebot ab.Zum Exposé (https://www.immowelt.de/expose/2dc16f19-ca56-4cd5-a5c6-f86b4bca7d24)Berlin-Mitte: Duplex-Penthouse mit befristetem Mietvertrag - 13.000 EuroAm Rosenthaler Platz wird ein 2021 fertiggestelltes und 2025 vom Architekten Seamus Kowarzik ausgebautes Duplex-Penthouse zur Miete angeboten. Alarmanlage und Video-Gegensprechanlage sichern den Zugang, während der auf sechs Monate befristete Mietvertrag maximale Flexibilität bietet, ideal für einen zeitlich begrenzten Aufenthalt in der Hauptstadt.Zum Exposé (https://www.immowelt.de/expose/3550c951-90f7-4377-be15-a50d4d564426) · Fotos herunterladen (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2026/berlin-mitte-penthouse_dahler-berlin.zip) (Bildquelle: DAHLER Berlin)Berlin-Grunewald: Maisonette mit Concierge-Service und Spa - 9.500 EuroDie Villa Grunewaldherz bietet eine großzügige, komplett möblierte Maisonettewohnung im Erdgeschoss mit eigenem Concierge-Service. Bewohner nutzen die hauseigene Wellness-Landschaft im dritten Untergeschoss mit Pool, Whirlpool, zwei Saunen und Fitnessbereich, gesichert durch ein umfassendes Sicherheitssystem auf dem gesamten Grundstück.Zum Exposé (https://www.immowelt.de/expose/8d0e4540-c057-4115-b7a2-2a8d7e2b27b9) · Fotos herunterladen (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2026/berlin-grunewald-maisonette_dahler-berlin.zip) (Bildquelle: DAHLER Berlin)Ob Sicherheitsschleuse oder Personalwohnung: Bei den teuersten Mietobjekten Deutschlands zählt vor allem eines, schnell, diskret und flexibel einziehen zu können. Miete bedeutet hier keinen Kompromiss, sondern maximalen Komfort ohne langfristige Bindung. Die Inserate wurden zum 13.08.2026 verlinkt und können jederzeit von den Anbietern entfernt werden. Die in der Pressemitteilung verlinkten Fotos dürfen unter Nennung der Bildquelle für die Berichterstattung genutzt werden. Für die Nutzung der in den Inseraten verwendeten Bilder ist die ausdrückliche Zustimmung des jeweiligen Anbieters erforderlich.Ausführliche Tabellen mit den exklusivsten Mietimmobilien in Deutschland stehen hier zum Download bereit. (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2026/2026_08_13_Tabellen_TOP10_Miete.pdf)Auswahlkriterien:Berücksichtigt wurden ausschließlich reguläre Mietangebote auf immowelt.de mit ausreichend Informationen im Exposé. Es flossen weder Mitarbeiterwohnungen noch diskret vermarktete Objekte oder Gewerbeimmobilien in die Auswertung ein. Alle genannten Preise beziehen sich auf die monatliche Kaltmiete. Diese und andere Pressemitteilungen von immowelt.de finden Sie in unserem Pressebereich (https://www.immowelt.de/ueberuns/presse/pressemitteilungenkontakt/).Über immowelt:Das Immobilienportal immowelt.de ist einer der führenden Online-Marktplätze für Miet- und Kaufimmobilien in Deutschland. Die Plattform bringt seit über 30 Jahren erfolgreich Eigentümer, Immobilienprofis und Suchende zusammen. Die immowelt Mission ist es, künftig alle Schritte der Immobilientransaktion zu digitalisieren, um diese für alle Beteiligten so unkompliziert und einfach wie möglich zu gestalten. immowelt unterstützt mit datengestützten Services die unkomplizierte Suche nach einer Mietwohnung, die effektive Vermarktung einer Immobilie und maßgeschneiderte Finanzierungen der eigenen vier Wände. Dank jahrzehntelanger Erfahrung und breitem Immobilien-Know-how kreiert immowelt so das perfekte Erfolgserlebnis für Mieter und Vermieter, Immobilienprofis, Immobilieneigentümer und Käufer. Betrieben wird immowelt.de von der AVIV Germany GmbH, die zur AVIV Group gehört, einem der größten digitalen Immobilien-Tech-Unternehmen der Welt.Pressekontakt:AVIV Germany GmbHOstendstraße 11390482 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.deOriginal-Content von: immowelt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24964/6332467