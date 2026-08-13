Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsrate in Deutschland ist nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im Juli 2026 auf 2,8% gestiegen, nach 2,3% im Juni, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Hauptursache seien deutlich höhere Energie- und Kraftstoffpreise infolge des Ölpreisanstiegs im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg sowie das Auslaufen des Tankrabatts Ende Juni gewesen. Gegenüber dem Vormonat hätten sich die Verbraucherpreise um 0,8% erhöht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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