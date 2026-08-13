Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 13.08.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 29.626 Punkten. Der Index konnte sich bis zum Mittag aufwärtsschieben, konsolidierte nachfolgend länger. Am frühen Nachmittag stellte sich Kaufdruck ein, der Nasdaq konnte im Zuge dessen bis in den Bereich der 29.900 Punkte laufen, sich dort aber nicht etablieren. Der Nasdaq setzte nachfolgend zurück, konnte sich am Abend wieder moderat erholen, gab im späten Handel aber wieder Substanz ab. Erst im Rahmen des Frühhandels konnte der Index Teile der Verluste vom Abend kompensieren und wieder über die 29.800 Punkte-Marke laufen.

- Nasdaq 100 WKN A0AE1X - ISIN US6311011XXX - Ticker: US100

?? Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Übergeordnetes Bild bleibt bullisch: Solange sich der Nasdaq 100 im 1h- und 4h-Chart über den kurzfristigen Durchschnittslinien (SMA20 - SMA50) hält, bleibt der Aufwärtstrend intakt. Für nachhaltige Kursgewinne fehlt jedoch noch spürbare Dynamik.

Solange sich der Nasdaq 100 im 1h- und 4h-Chart über den kurzfristigen Durchschnittslinien (SMA20 - SMA50) hält, bleibt der Aufwärtstrend intakt. Für nachhaltige Kursgewinne fehlt jedoch noch spürbare Dynamik. Kritische Schlüsselmarken im Fokus: Auf der Oberseite liegen die wichtigsten Anlaufziele bei 29.950/65 und 30.190/215 Punkten . Fällt der Index hingegen unter die SMA20/SMA50 zurück, droht ein Abverkauf in Richtung der SMA200 bei 29.418 Punkten .

Auf der Oberseite liegen die wichtigsten Anlaufziele bei und . Fällt der Index hingegen unter die SMA20/SMA50 zurück, droht ein Abverkauf in Richtung der . Leichter Vorteil für die Bullen: Die Wahrscheinlichkeit für einen seitwärts/aufwärts gerichteten Handelstag liegt laut Setup bei 55 - (Bull) gegenüber 45 - (Bear), mit einer erwarteten Tagesrange zwischen 29.449 und 30.200 Punkten.

Für die aktuelle Nasdaq 100 Prognose betrachten wir zunächst die Kursentwicklung des vergangenen Handelstages. Der Index notierte gestern Morgen bei 29.626 Punkten. Nach einer leichten Erholung bis Mittag und einer anschließenden Konsolidierung setzte am Nachmittag Kaufdruck ein. Der Nasdaq 100 stieg dabei bis in den Bereich von 29.900 Punkten, konnte sich dort jedoch nicht etablieren.

Im späteren Handel setzte der Index zurück, erholte sich am Abend moderat und gab zum späten Handel erneut nach. Erst im Frühhandel konnte der Nasdaq 100 Aktuell wieder Teile der Verluste kompensieren und stieg über die Marke von 29.800 Punkten.

Nasdaq 100 Key Performance Indikatoren (KPIs)

Kennzahl 12.08. (Ist) 11.08. (Vor tag) Erwartete Range (12.08.) Tageshoch (TH) 29.909 Pkt. 29.795 Pkt. 29.909 Pkt. Tagestief (TT) 29.428 Pkt. 28.443 Pkt. 29.609 Pkt. Tagesschluss 29.765 Pkt. 29.540 Pkt. - Tagesrange 300 Pkt. 352 Pkt. -

*Betrachtungszeitraum: 08:00 - 22:00 Uhr.

Chartcheck - technische Analyse

Betrachtung im 1h-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq 100 Aktuell notierte gestern Morgen im Bereich der SMA20 (aktuell bei 29.776 Punkten) und der SMA50 (aktuell bei 29.693 Punkten). Dem Index gelang am Morgen der Ausbruch über beide Linie. Am Nachmittag führte ein Rücksetzer (mit der Lunte einer Stundenkerze) zurück an die SMA50, die als Support hielt. Ein weiterer Rücksetzer im späten Handel stabilisierte sich im Bereich der SMA20....

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