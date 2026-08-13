Neunkirchen/Mödling (ots) -TV-Präsenz auf 50 Sender ausgebaut - Strukturkosten massiv reduziert - Expansion in weitere europäische Märkte - mittelfristiges Umsatzziel von 120 Mio. EuroZwei Monate nach der Übernahme der Marke und Erwerb wesentlicher Assets zieht MediaShop by ONE Spot GmbH eine erste Bilanz der Neuaufstellung. Seit Anfang Juni dieses Jahres wurde das Unternehmen organisatorisch, technologisch und operativ weitgehend neu aufgesetzt. Die Kostenbasis wurde massiv reduziert, zentrale Systeme wurden ersetzt, die Logistik neu organisiert und gleichzeitig die internationale Vertriebsreichweite deutlich ausgebaut. Das operative Geschäft ist mittlerweile Cashflow-positiv. Für das laufende Geschäftsjahr plant MediaShop einen Umsatz von rund 40 Mio. Euro."Wir haben auf Basis einer bekannten und starken Marke in kürzester Zeit ein neues Unternehmen aufgebaut. Nach zwei Monaten stehen wir operativ auf soliden Beinen, arbeiten Cashflow-positiv und gewinnen gleichzeitig wieder Reichweite und neue Märkte", sagt Christoph Bauer, Eigentümer von MediaShop by ONE Spot.Die neue Gesellschaft hat mit 1. Juni 2026 die Verantwortung für die weitere Entwicklung der Marke übernommen. Seither wurde praktisch die gesamte operative Infrastruktur neu geordnet. Rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten heute für das Unternehmen. Gleichzeitig wurden ERP-, CRM- und weitere IT-Systeme neu aufgesetzt sowie zahlreiche Prozesse digitalisiert und vereinfacht.Infrastrukturkosten auf einen Bruchteil reduziertBesonders deutlich zeigt sich die Neuaufstellung bei den laufenden Strukturkosten. Für IT, Infrastruktur und Software fielen in der früheren Organisation monatlich Kosten in einer Größenordnung von rund 250.000 Euro an. Heute liegen die vergleichbaren laufenden Aufwendungen signifikant darunter - in der Höhe von rund 20.000 Euro im Monat."Entscheidend für unseren Geschäftserfolg ist nicht der Umsatz, sondern was nach den Kosten übrigbleibt. Deshalb haben wir jeden Prozess, jeden Vertrag und jede Struktur hinterfragt. Dass wir heute mit einem Bruchteil der früheren Infrastrukturkosten arbeiten und gleichzeitig bereits wieder wachsen, zeigt, wie fundamental diese Neuaufstellung ist", so Bauer.Diese Neuausrichtung umfasst auch die bisherige Unternehmenszentrale in Neunkirchen/NÖ. MediaShop plant die Übersiedlung an einen neuen Standort. "Der neue Mietvertrag befindet sich derzeit in Verhandlung", sagt Bauer. Mit dem Wechsel soll die genutzte Bürofläche deutlich reduziert und gleichzeitig effizienter organisiert werden. Das neue Konzept orientiert sich an der wesentlich schlankeren Organisation und einer stärker digitalisierten Arbeitsweise.Von 16 auf 50 TV-Sender innerhalb weniger WochenParallel zur internen Neuaufstellung wurde die Vertriebsreichweite deutlich ausgebaut. Im April 2026, kurz nach Insolvenz der Mediashop Gruppe, war MediaShop auf 16 TV-Sendern in zwei Ländern präsent, im Mai auf 20 Sendern. Im Juni waren es bereits 37 TV-Sender in drei Ländern, im Juli 45 Sender in vier Ländern. Im August erreicht MediaShop rund 50 TV-Sender in fünf Ländern. (Ö, D, CH, HU, SK)Damit wird das Geschäftsmodell wieder konsequent international ausgerichtet. Neben den bestehenden Kernmärkten sollen schrittweise weitere Märkte erschlossen beziehungsweise reaktiviert werden. Ungarn, Tschechien, die Slowakei und Rumänien stehen dabei im Fokus. In Ungarn wurde bereits eine Tochtergesellschaft gegründet.MediaShop positioniert sich dabei als Spezialist für Demonstrations-Commerce. Im Mittelpunkt stehen Produkte, deren Nutzen erklärt und demonstriert werden kann. TV bleibt dafür ein wesentlicher Kanal, wird aber zunehmend mit Online, Social Media und weiteren digitalen Vertriebskanälen verbunden. "Wir wollen nicht Amazon, Temu oder Shein kopieren - das ist nicht unser Geschäft und das sind auch nicht unsere Mitbewerber. Unsere Kompetenz beginnt dort, wo ein Produkt erklärt werden muss, und sein Nutzen durch Demonstration sichtbar wird. In einer Welt mit einem nahezu unbegrenzten Angebot wird nicht noch mehr Auswahl zum entscheidenden Faktor, sondern Orientierung und Vertrauen. Genau dort sehen wir die Stärke von MediaShop", sagt Bauer.10.000 Paletten übernommen - Sortiment wird neu aufgebautAuch Warenbestand und Logistik befinden sich mitten im Transformationsprozess. Im Zuge der Übernahme wurden rund 10.000 Paletten Warenbestand übernommen. Dieser Bestand wird derzeit systematisch abgebaut und neu bewertet. Parallel beschafft MediaShop Neuware und baut das künftige Sortiment auf.Die Produktauswahl soll künftig noch stärker nach Qualität, tatsächlichem Kundennutzen und internationaler Skalierbarkeit erfolgen. MediaShop versteht sich dabei zunehmend als Kurator: Produkte werden ausgewählt und geprüft, ihr Nutzen wird demonstriert und erfolgreiche Produkte anschließend über unterschiedliche Kanäle und Länder skaliert."Europa braucht nicht noch mehr austauschbare Billigware aus Fernost. Wir setzen auf Produkte, deren Qualität wir vertreten können und deren Nutzen wir unseren Kundinnen und Kunden überzeugend zeigen können. Vertrauen wird im Handel zu einem immer wichtigeren Wettbewerbsvorteil", so Bauer.Parallel dazu arbeitet das Unternehmen an einer neuen Logistikstruktur. Im Zuge der Expansion in Zentral- und Osteuropa wird auch der Aufbau beziehungsweise die weitgehende Automatisierung eines Logistikstandorts geprüft. Die neue Infrastruktur soll darauf ausgelegt sein, zusätzliche Märkte und steigende Volumina abzuwickeln, ohne die frühere Kostenstruktur erneut aufzubauen.40 Mio. Euro Umsatz 2026 - mittelfristiges Ziel bei 120 Mio. EuroFür das laufende Geschäftsjahr 2026 plant MediaShop einen Umsatz von rund 40 Mio. Euro. Mit der weiteren Internationalisierung, zusätzlichen Vertriebskanälen, einem erneuerten Produktsortiment und einer skalierbaren Logistik- und IT-Infrastruktur verfolgt das Unternehmen mittelfristig ein Umsatzziel von rund 120 Mio. Euro.Das Wachstum soll dabei ausdrücklich nicht mit einem Wiederaufbau der früheren Strukturen verbunden sein. Die neue Organisation ist darauf ausgerichtet, zusätzliche Märkte und steigende Umsätze mit einer weitgehend skalierbaren technologischen und logistischen Infrastruktur abzuwickeln. "Die ersten beiden Monate haben gezeigt, dass die neue Struktur funktioniert. Jetzt investieren wir in Wachstum: in neue Märkte, zusätzliche Reichweite, Produkte, Technologie und Automatisierung. Für diesen nächsten Schritt planen wir auch eine Kapitalmaßnahme. Entscheidend ist dabei für uns: Wir finanzieren die Skalierung eines operativ neu aufgestellten Unternehmens", sagt Bauer.Paketabgabe als zusätzlicher StandortnachteilKritisch sieht MediaShop die unterschiedlichen regulatorischen Rahmenbedingungen im europäischen Wettbewerb. Insbesondere die österreichische Paketabgabe stellt für international tätige Handelsunternehmen aus Sicht des Unternehmens einen zusätzlichen Standortnachteil dar."Österreichische Händler mit einer Paketabgabe zusätzlich zu belasten, während globale Plattformen den europäischen Markt mit Millionen Paketen bedienen, ist industriepolitisch schwer nachvollziehbar. Wir investieren trotzdem in Österreich. Aber Standortpolitik muss sich daran messen lassen, ob heimische Unternehmen im internationalen Wettbewerb bessere oder schlechtere Voraussetzungen bekommen", sagt Bauer.Für MediaShop sei dies kein Grund, die Wachstumsstrategie infrage zu stellen. Die Entwicklung der vergangenen Wochen habe vielmehr gezeigt, wie wichtig eine schlanke Kostenstruktur und eine international skalierbare Organisation für einen europäischen Handelsanbieter seien. "Wir haben in zwei Monaten die Basis geschaffen. Jetzt geht es darum, daraus wieder ein großes europäisches Geschäft zu entwickeln - profitabel, international und mit einer Kostenstruktur, die Wachstum trägt", so Bauer.Über MediaShop by ONE SpotMediaShop by ONE Spot GmbH entwickelt und vertreibt Produkte mit besonderem Fokus auf Demonstrations-Commerce. Das Unternehmen zeigt den konkreten Nutzen ausgewählter Produkte über TV, Online, Social Media und weitere Vertriebskanäle und skaliert erfolgreiche Produkte über mehrere europäische Märkte. Seit Juni 2026 wird die Marke MediaShop in Österreich, Deutschland und der Schweiz von der neuen Gesellschaft weiterentwickelt. MediaShop by ONE Spot beschäftigt rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und baut seine internationale Vertriebspräsenz derzeit sukzessive aus.Pressekontakt:MediaShop by ONE Spot GmbHMag. Ernst Eichinger, MBATelefon: 0676 400 66 25E-Mail: e.eichinger@media.shopWebsite: https://mediashop.tvOriginal-Content von: nobucom OG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183163/6332490