FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hensoldt nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 101 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Rüstungselektronik-Unternehmen dürfte mit Blick auf die Jahresziele auch im zweiten Halbjahr Aufwärtspotenzial haben, schrieb Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Auftragslage sei unverändert dynamisch, was auch die mittelfristigen Aussichten stütze./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000HAG0005
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