Frankfurt am Main (ots) -Rückschläge, Doppelbelastung, Perfektionsanspruch: Die neue Sporthilfe-Kampagne "Wir tragen dich" zeigt mit Kunstturnerin Helen Kevric, Basketball-Nationalspielerin Alexandra Wilke und dem mehrfachen Paralympics-Sieger Markus Rehm, wie Athletinnen und Athleten Herausforderungen meistern - und wie Unterstützung Leistung wachsen lässt.Die Sporthilfe geht heute mit ihrer neuen Kampagne "Wir tragen dich" an den Start und rückt damit die oft unsichtbare Seite des Leistungssports in den Mittelpunkt. Jene Phasen, in denen Verletzungen, mentale Belastungen, finanzielle Unsicherheiten oder die Vereinbarkeit von Spitzensport und Ausbildung den Weg erschweren. "Wir tragen dich" macht deutlich, wer und was sportlichen Erfolg langfristig möglich macht: Menschen und Institutionen - wie die Sporthilfe -, die Athletinnen und Athleten verlässlich begleiten. Wie viel diese Unterstützung bedeutet, zeigen die Geschichten von drei Sporthilfe-geförderten Athletinnen und Athleten - stellvertretend für viele Spitzensportlerinnen und -sportler in Deutschland.Kunstturnerin Helen Kevric kehrt ein Jahr nach ihrer schweren Knieverletzung bei der heute in Zagreb beginnenden Europameisterschaft zurück auf die internationale Bühne. Hinter ihr liegen ein Jahr Reha, ein Jahr Geduld, ein Jahr Neubeginn. "Gerade konnte ich noch meine Übungen turnen und dann musste ich plötzlich wieder laufen lernen", erinnert sich die 18-Jährige an den Schockmoment vor rund zwölf Monaten. Ihr Comeback ist eindrucksvoll: Zwei Deutsche Meistertitel und die Rückkehr in den EM-Kader - getragen von ihrer Familie, ihrer Sportpsychologin und der Sporthilfe, die auch in der Verletzungsphase an ihrer Seite blieb. Mehr dazu... (https://www.sporthilfe.de/wir-tragen-dich/helen-kevric-perfektion-rueckhalt-neubeginn-wie-die-sporthilfe-traegt-wenn-es-schwer-wird)Alexandra Wilke, Basketball-Nationalspielerin, lebt die Realität vieler Athletinnen und Athleten: eine Doppelbelastung aus Profisport und Studium und die Frage, wie man weitermacht, wenn Druck größer wird als Leichtigkeit. "Ohne Supporter wäre das alles gar nicht möglich", sagt die Spielerin, die bereits rund 60-mal für Deutschland auflief. Die Sporthilfe begleitet die Olympiateilnehmerin von Paris seit ihrer Jugend - in guten Zeiten, wenn Fortschritte sichtbar werden, und auch in Phasen, in denen Hürden überwunden werden müssen. Mehr dazu... (https://www.sporthilfe.de/wir-tragen-dich/alexandra-wilke-durchhalten-wachsen-getragen-werden)Markus Rehm, mehrfacher Paralympics-Sieger und Weltrekordhalter, zeigt die technische, körperliche und mentale Komplexität seines Sports. Seine Suche nach dem perfekten Sprung ist ein Sinnbild für die Kampagnenbotschaft. Er visualisiert vor seinen Sprüngen jeden Winkel, jede Position, jede Bewegung - und weiß, dass Perfektion nur möglich ist, wenn ein Team hinter ihm steht: "Um meinen Sport in der Form machen zu können, brauche ich die Sporthilfe, brauche ich mein Team", sagt er. Rehms Geschichte zeigt, wie sehr Leistung ein Gemeinschaftsprojekt ist. Mehr dazu... (https://www.sporthilfe.de/wir-tragen-dich/markus-rehm-die-suche-nach-dem-perfekten-sprung-getragen-von-einem-starken-team)Mit der aktuellen Kampagne "Wir tragen dich" unterstreicht die Sporthilfe ihr Selbstverständnis als langfristiger Partner für Deutschlands beste Nachwuchs- und Spitzensportlerinnen und -sportler. Die Sporthilfe-Förderung reicht weit über den sportlichen Erfolg hinaus: Sie begleitet Athletinnen und Athleten durch unterschiedliche Lebens- und Karrierephasen und unterstützt sie auch beim Übergang in die berufliche Zukunft.Informationen für die Video- und Fotoredaktionen:Der Kampagnen-Clip sowie Fotomaterial der drei Testimonials stehen mit Erwähnung Sporthilfe kostenfrei zur Verfügung (© Sporthilfe): Kampagne_2026_Wir_tragen_dich (https://sporthilfede.sharepoint.com/sites/sporthilfe_media/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fsporthilfe%5Fmedia%2FFreigegebene%20Dokumente%2FKampagne%5F2026%5FWir%5Ftragen%5Fdich&p=true&ga=1&LOF=1)_________________________________________________________________________"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, PwC Deutschland, Deutsche Post, Generali & Deutsche Vermögensberatung, DEUTZ und Tipico. Sie unterstützen die Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportlerinnen und Sportler und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.Die Sporthilfe wird gefördert durch das Bundeskanzleramt aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeDjamila BöhmHanauer Landstr. 16660314 Frankfurt am MainTel: 0170-5239996E-Mail: djamila.boehm@sporthilfe.dewww.sporthilfe.deOriginal-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/6332493