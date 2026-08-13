ERLANGEN, Deutschland, Aug. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Während der gesamten Messe stehen die Spezialisten von Dormer Pramet am Stand 3B76 in Halle 3 zur Verfügung, um über Herausforderungen in der Zerspanung zu sprechen, Anwendungswissen zu teilen und die neuesten Erweiterungen des Dreh-, Fräs- und Bohrportfolios des Unternehmens vorzustellen.

Hersteller, die die AMB 2026 besuchen, sind herzlich eingeladen, das Team von Dormer Pramet zu treffen, um ihre Anwendungen zu besprechen, Ideen auszutauschen und zu erfahren, wie die richtige Kombination aus Werkzeugen und Fachkompetenz dabei helfen kann, Sicherheit bei jedem Schritt zu schaffen.

Die Fertigungsindustrie hat sich schon immer weiterentwickelt, doch das heutige Tempo des Wandels stellt Produktionsteams vor neue Herausforderungen. Bauteile werden immer komplexer, Werkstoffe entwickeln sich kontinuierlich weiter, Produktionsvolumina verändern sich, und Hersteller stehen unter ständigem Druck, ihre Produktivität zu steigern und gleichzeitig die Kosten zu kontrollieren.

Gleichzeitig gehen erfahrene Zerspanungsmechaniker und Fachkräfte in den Ruhestand, wodurch der Bedarf wächst, praktisches Know-how an die nächste Generation von Ingenieuren und Maschinenbedienern weiterzugeben.

In diesem Umfeld ist die Auswahl des richtigen Zerspanungswerkzeugs nur ein Teil der Lösung. Eine zuverlässige Bearbeitungsleistung hängt zunehmend davon ab, die gesamte Anwendung zu verstehen - vom Werkstückwerkstoff und den Fähigkeiten der Maschine über die Schnittparameter und Spanbildung bis hin zur Prozessstabilität.

Bereits kleine Änderungen können einen erheblichen Einfluss auf Produktivität, Werkzeugstandzeit und Bauteilqualität haben.

Hersteller müssen heute oft widersprüchliche Anforderungen miteinander in Einklang bringen. Sie müssen effizienter bearbeiten, ohne die Prozesssicherheit zu beeinträchtigen, Stillstandszeiten reduzieren und gleichzeitig flexibel bleiben sowie schnell auf sich ändernde Kundenanforderungen reagieren.

Da die Fertigung immer vielfältiger wird, gewinnen zuverlässige Werkzeuge und vertrauenswürdige technische Unterstützung zunehmend an Bedeutung.

Erfahrung, aufgebaut über Generationen in der Fertigung

Diese Herausforderungen sind nicht neu, doch sie entwickeln sich kontinuierlich weiter. Seit mehr als 100 Jahren arbeitet Dormer Pramet eng mit Herstellern aus unterschiedlichsten Branchen zusammen und unterstützt sie dabei, sich an neue Werkstoffe, neue Bearbeitungsstrategien und veränderte Produktionsanforderungen anzupassen. Diese Erfahrung prägt den Ansatz des Unternehmens bis heute.

Innovation bleibt unverzichtbar, entfaltet ihr volles Potenzial jedoch erst in Verbindung mit fundiertem Anwendungswissen. Jede neue Werkzeugentwicklung wird mit Blick auf reale Fertigungsumgebungen konzipiert und unterstützt Kunden dabei, die Produktivität zu steigern, die Bearbeitungsleistung zu optimieren und eine höhere Prozesssicherheit zu erreichen - durch Lösungen, die einen messbaren Mehrwert in der Produktion schaffen.

Genauso wichtig ist, dass Fachwissen durch Zusammenarbeit entsteht. Die enge Zusammenarbeit mit Kunden ermöglicht es den Ingenieuren und Anwendungsspezialisten von Dormer Pramet, die täglichen Herausforderungen der Hersteller genau zu verstehen und Lösungen zu empfehlen, die auf die jeweilige Anwendung zugeschnitten sind, anstatt lediglich allgemeine Anforderungen zu erfüllen.

Ob es darum geht, die Werkzeugstandzeit zu verlängern, die Zerspanungsleistung zu erhöhen oder die Oberflächengüte zu verbessern - jede erfolgreiche Anwendung beginnt mit einem umfassenden Verständnis des Bearbeitungsprozesses.

Fortsetzung des Gesprächs auf der AMB 2026

Diese Verbindung aus kontinuierlicher Innovation und fundiertem Anwendungs-Know-how können Besucher auf der AMB 2026 in Stuttgart erleben.

Besucher haben die Möglichkeit, neue Werkzeugentwicklungen kennenzulernen und darüber zu diskutieren, wie diese die Produktivität steigern, die Prozessstabilität erhöhen und mehr Sicherheit in ihren Fertigungsprozessen schaffen können.

Da sich die Fertigung kontinuierlich weiterentwickelt, bleibt eines unverändert: Erfahrung zählt. Durch die Verbindung von mehr als einem Jahrhundert Ingenieurswissen mit kontinuierlicher Produktentwicklung unterstützt Dormer Pramet Hersteller mit praxisnahen Lösungen, die ihnen helfen, die Herausforderungen von heute zu meistern und sich gleichzeitig auf die Chancen von morgen vorzubereiten.

Über Dormer Pramet

Dormer Pramet ist ein weltweit führender Anbieter von Werkzeugen für die Metallzerspanung und damit verbundenen Dienstleistungen und unterstützt Hersteller in über 100 Märkten weltweit. Mit einem weltweiten Netz von Vertriebsbüros und Fertigungszentren vereinen wir Lösungen zum Drehen, Fräsen, Gewindeschneiden und Bohren unter einer einheitlichen Marke.

Wir können auf eine über 100-jährige Erfahrung zurückblicken und arbeiten eng mit Händlern und Endverbrauchern zusammen, um zuverlässige Werkzeuge, praktische Ratschläge und zugängliche Schulungen anzubieten, die Unternehmen dabei helfen, mit Zuversicht zu arbeiten. Indem wir starke Produktmarken und ein globales Liefernetzwerk vereinen, erleichtern wir unseren Partnern den Zugang zu den richtigen Lösungen zum richtigen Zeitpunkt und ermöglichen es ihnen, effizient zu arbeiten und mit Sicherheit auf Schritt und Tritt zu wachsen.

Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte: communications@dormerpramet.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bdc9054d-ee6c-40fb-b5bf-6cf221f9f10b/de