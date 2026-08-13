Die Adyen-Aktie hat Anlegern 2026 bis dato wenig Freude bereitet. Doch am Donnerstagmorgen setzt sich der niederländische Zahlungsdienstleister mit einem Kurssprung von +10% an die Spitze des europäischen Leitindex Euro Stoxx 50. Was steckt hinter der starken Performance und könnte sie sich in Zukunft fortsetzen? Überraschend positive Zahlen Gründe für den zweistelligen Kursgewinn der Adyen-Aktie ist die Vorlage der Halbjahreszahlen. Sie fielen im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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