Jefferies bleibt nach den jüngsten Quartalszahlen bei seiner Kaufempfehlung für HelloFresh. Das Analysehaus hat das Kursziel von 8,35 € bestätigt. Analyst Giles Thorne kommentierte die Zahlen am Donnerstag in einer ersten Einschätzung und bescheinigte dem Kochboxenanbieter ein solides Abschneiden, das die Erwartungen erfüllte. Ausblick mit kleinen Wermutstropfen Der Unternehmensausblick wurde vom Management bestätigt, allerdings mit einem Zusatz, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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