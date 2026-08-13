Schon Ende Juli hatte die Indus Holding ihre Prognose für das Gesamtjahr erhöht. Dabei blieb die Beteiligungsgesellschaft aber noch Details schuldig, die das Management nun mit der Vorlage guter Halbjahreszahlen nachreichte. Dabei ist insgesamt eine sehr erfreuliche Entwicklung festzustellen, die über alle Segmente geht und auch von der Börse honoriert wird. So steigende Indus in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres den Umsatz um 15,4 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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