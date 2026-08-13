Rätselhafte rote Punkte auf den Bildern des James-Webb-Teleskops beschäftigen die Astronomie schon seit einiger Zeit. Ein internationales Team liefert nun überraschende Antworten und belegt eine bislang gänzlich unbekannte kosmische Struktur. Ein strahlend helles Objekt, das bereits rund 660 Millionen Jahre nach dem Urknall entstand, hat jetzt die Aufmerksamkeit der Wissenschaftler:innen auf sich gezogen. Das unter der Bezeichnung MoM-BH*-1 erfasste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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