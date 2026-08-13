Wie schützt ein Whatsapp-Benutzername vor Betrug - und welche Daten gibt man trotzdem wem preis? Verbraucherschützer bewerten den Status quo beim Meta-Messenger. Whatsapp führt Benutzernamen ein, damit man auf Wunsch die Telefonnummer vor anderen verbergen kann - also vor Menschen, die die eigene Telefonnummer nicht kennen sollen. Zunächst lassen sich die Namen aber nur reservieren, die eigentliche Einführung soll dann in den kommenden Monaten beginnen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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