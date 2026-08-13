Mitteilung der BENO Holding AG: BENO Holding AG erwirbt und vermietet Light-Industrial-Immobilie im Wirtschaftsraum Nürnberg Die BENO Holding AG ("BENO") (ISIN: DE000A11QLP3) erweitert ihr Portfolio um eine Light-Industrial-Immobilie mit lager- und distributionsnaher Nutzbarkeit in Roth bei Nürnberg. Bereits während der Ankaufsphase konnte die zuvor eigengenutzte und nach Stilllegung leerstehende Immobilie langfristig an einen Mieter aus dem Bereich New Industrial neu vermietet werden. Die Immobilie wird zu einer Einstandsbasis von rund 540 EUR je Quadratmeter erworben. Der Kaufpreis entspricht rund dem 8,6-Fachen der neu vereinbarten Jahresnettokaltmiete. Neuer Mieter ist die SYSPLAST GmbH, ein Unternehmen der börsennotierten Energenta-Gruppe, tätig im Bereich Kreislaufwirtschaft und Kunststoffrecycling. Der Mietvertrag wurde über zehn Jahre mit Verlängerungsoptionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Anleihen Finder GmbH