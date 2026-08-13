© Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON - SVEN SIMONAnscheinend verhandelt Anthropic über den Kauf von Decart AI für rund sechs Milliarden US-Dollar. Dieser mögliche Rekorddeal zeigt, worauf es im KI-Wettrennen wirklich ankommt.Anthropic könnte den bislang größten Zukauf seiner Geschichte wagen. Wie Bloomberg berichtet, verhandelt das KI-Unternehmen über die Übernahme von Decart AI für rund sechs Milliarden US-Dollar. Noch ist nichts unterschrieben und die Gespräche könnten auch scheitern. Doch die kolportierte Summe lässt aufhorchen. Erst im Mai sammelte Decart 300 Millionen US-Dollar ein und wurde dabei mit knapp vier Milliarden US-Dollar bewertet. An der Runde beteiligten sich unter anderem Nvidia und Adobe Ventures. Nun könnte Anthropic …
Enthaltene Werte: WSOANTHROXXXDen vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE