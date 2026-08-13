Ethereum Kurs rutscht ab, während 245 Millionen Dollar in ETH Fonds fließen. Was sehen die Profis?

Anzeige / Werbung

Der Kurs von Ether verlor am 11. August rund 2,4 Prozent und rutschte auf etwa 1.872 Dollar. Kurz zuvor wurde bekannt, dass die US Spot ETFs in der ersten Augustwoche 245 Millionen Dollar eingesammelt haben, die fünfte Woche in Folge mit Zuflüssen. Kurs und Kapitalströme zeigen damit in unterschiedliche Richtungen. Dazu kam am 10. August eine Nachricht mit mehr Gewicht als jede Tagesbewegung, denn Vitalik Buterin stellte zwei Themen nach vorne, die 2023 noch gar nicht auftauchten. Dieser Artikel zeigt Ihnen, welche Marken den Ethereum Kurs jetzt entscheiden und wohin ein Teil des Kapitals fließt.

Ethereum Kurs zwischen Buterins neuer Entwicklungskarte und fünf Wochen an ETF Zuflüssen

Ether notierte am 11. August bei rund 1.872 Dollar und bewegte sich in 24 Stunden zwischen 1.871 und 1.934 Dollar. Der Rückgang begann am Vortag, als steigende Ölpreise nach Nachrichten zur Straße von Hormus Risikoanlagen belasteten. Ether verlor dabei mit 2,4 Prozent deutlich stärker als Bitcoin. Gleichzeitig veröffentlichte Vitalik Buterin am 10. August eine überarbeitete Fassung seiner Entwicklungskarte von 2023, wie The Block berichtet.

Quantensicherheit und Privatsphäre stehen dort nun weit oben, während Verzögerungsfunktionen und mehrere Verbesserungen an der EVM nach hinten rückten. Beide Themen kamen in der alten Karte überhaupt nicht vor. Kurzfristig zählt jedoch vor allem, wer gerade kauft. Die US Spot ETFs für Ether sammelten zwischen dem 3. und 7. August 245 Millionen Dollar ein und stehen bei fünf positiven Wochen in Folge, wie The Crypto Times mit Daten von SoSoValue berichtet.

BlackRocks ETHA stand allein für rund 203 Millionen Dollar, und die Zahl der täglich aktiven Adressen erreichte am 10. August 989.500 und damit den höchsten Wert seit März. Die Unterstützung liegt am 50 Tage Durchschnitt bei etwa 1.850 Dollar, der Widerstand bei 1.900 und danach bei 1.924 Dollar. Für den August liegt das Ziel bei 1.950 Dollar. Selbst dort bleibt der Gewinn überschaubar, denn Ethereum wiegt rund 226 Milliarden Dollar.

Pepeto, wohin Anleger gehen, denen der Ethereum Kurs zu wenig Spielraum lässt

245 Millionen Dollar sind in fünf Wochen in ETH Fonds geflossen, und der Kurs liegt trotzdem bei 1.872 Dollar. Das Augustziel von 1.950 Dollar wäre ein Plus von gut vier Prozent, mehr gibt eine Bewertung von 226 Milliarden Dollar kaum her. Wer mehr will, steigt dort ein, wo der erste Handelstag noch bevorsteht.

Mehr als 500 Millionen Menschen halten heute Kryptowährungen, und den meisten fehlt ein Werkzeug, das vor dem Kauf prüft, ob ein Token sicher ist. Pepeto ändert das, denn ein früherer Binance Fachmann hat dieses Handelszentrum mit einem Risikoprüfer gebaut, der jeden Vertrag ausliest und vor dem Kauf genau zeigt, wo das Problem liegt. Dazu kommt eine Cross-Chain-Brücke, die Token für einen Bruchteil der sonst üblichen Gebühren zwischen Netzwerken versendet.

Risikoprüfer und Brücke laufen nebeneinander in einem einzigen System. Ein Halter fügt eine Vertragsadresse ein, sieht die Bewertung in Sekunden, und wenn der Token besteht, verschiebt die Brücke die Mittel von Ethereum oder der BNB Chain weiter. Keine zweite Anwendung, kein weiterer Schritt, keine verlorene Zeit. Genau dieser Aufbau hat bereits 10,38 Millionen Dollar aus Wallets angezogen, die die Werkzeuge arbeiten sahen und die Rechnung für klar genug hielten.

Den kompletten Programmcode hat SolidProof vor der Öffnung durchgesehen und freigegeben, der Vorverkauf ist damit abgesichert. Die Gesamtmenge ist bei 420 Billionen Token fest verankert, und ein erwartetes Binance Listing steht bevor, das die Bewertung mit dem Handelsstart verändern kann. Nach Projektangaben tragen sich auf Pepetocoin.com jede Stunde neue Wallets ein. Der Token kostet aktuell 0,000000188 Dollar, und zwischen diesem Preis und dem Listungspreis liegt der Abstand. Wer vor dem ersten Handelstag kauft, hat diesen Abstand auf seiner Seite. Sobald der Handel startet, ist das Fenster geschlossen.

Fazit

Der Ethereum Kurs hält sich, weil die ETFs fünf Wochen in Folge Zuflüsse verzeichnen und Buterin die Entwicklungskarte neu geordnet hat. Frühe ETH Halter, die unter 10 Dollar kauften, waren nur einen Schritt vor der Menge, und dieser Schritt hat alles entschieden. Der Pepeto Vorverkauf steht auf derselben frühen Seite, mit fertigen Werkzeugen und einem erwarteten Binance Listing dahinter. Jede Stunde bringt den Moment näher, in dem der Vorverkauf schließt. Danach zahlt jeder den Kurs, den die Börse aufruft.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was bewegt Ethereum im August 2026?

ETF Zuflüsse und Buterins neue Entwicklungskarte. Die US Spot ETFs sammelten zwischen dem 3. und 7. August 245 Millionen Dollar ein, die fünfte positive Woche in Folge.

Wie unterscheidet sich Pepeto derzeit von Ethereum?

Ethereum bei 1.872 Dollar ist eine Erholungsanlage mit engem Spielraum, während Pepeto zum Vorverkaufspreis einen deutlich größeren Abstand zwischen Einstieg und erwartetem Listungspreis bietet. Pepeto steht zudem noch vor seinem ersten Handelstag. Weitere Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.